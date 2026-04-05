فرماندار دشتی: کنترل مستمر بازار در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در جریان بازدید از کارخانه آرد این شهرستان که با حضور استاندار بوشهر صورت گرفت، با اشاره به وضعیت بازار شهرستان اظهار داشت: با تدابیر دولت، استاندار بوشهر و پیگیریهای انجامشده، هیچگونه کمبودی در بازار شهرستان وجود ندارد.
وی افزود: در این مدت با برگزاری جلسات مستمر تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان، مسائل و مشکلات بازار و نانواییها بهصورت دقیق بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شده است.
فرماندار دشتی با بیان اینکه ۲۰ واحد خبازی در سطح شهرستان به سوخت دوم مجهز شدهاند، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، این پیشبینیها انجام شده تا خدماترسانی به مردم بدون هیچگونه وقفهای ادامه داشته باشد.
مقاتلی تأکید کرد: نانواییهای شهرستان بهصورت مستمر فعال هستند و نظارتها بر روند فعالیت آنها نیز بهطور مداوم ادامه دارد.
نظر شما