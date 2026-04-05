به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاجی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید امیرموسوی با اشاره به پیوند عمیق سیره این شهید با آموزههای الهی اظهار کرد: اگر ۶۵ آیه از قرآن کریم را مرور کنیم، میتوان برای هر یک از آنها نمونهای روشن در زندگی این شهید عزیز یافت، چرا که حیات او از آغاز تا پایان، با قرآن، روایت و معارف اهلبیت علیهمالسلام گره خورده بود.
وی در ادامه با اشاره به تربیت خانوادگی این شهید افزود: یکی از مهمترین ابعاد شخصیتی سپهبد شهید موسوی، رشد در دامان خانوادهای مؤمن، انقلابی و آشنا با نهضت امام راحل بود و پدر بزرگوار ایشان از چهرههای شجاع و سیاسی روزگار خود به شمار میرفت و ارتباط با جریانهای انقلابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله ویژگیهای برجسته این خانواده بود.
این راوی دفاع مقدس ادامه داد: اگر امروز قم به وجود سپهبد شهید موسوی افتخار میکند، ریشه این افتخار را باید در تربیت چنین پدر فرهیخته و انقلابی جستوجو کرد، پدری که از همان چهار سالگی، فرزند خود را به بیت امام راحل برد و او را در فضای معنوی و انقلابی نهضت پرورش داد.
وی با اشاره به هوش و نبوغ این شهید در دوران تحصیل گفت: شهید موسوی از همان سالهای کودکی و نوجوانی، فردی کمنظیر و ممتاز بود و در مدرسه به دلیل حافظه قوی و دقت بالا، به او لقب دانشآموز بدون کتاب داده بودند، چرا که با یکبار شنیدن سخنان معلم، مطالب را بهطور کامل به خاطر میسپرد.
کاجی با تأکید بر اخلاقمحوری این شهید اظهار کرد: یکی از مهمترین وجوه شخصیتی او، اخلاقمداری در همه لحظات زندگی بود و حتی در چهار یا پنج سالگی، نسبت به گفتار ناپسند حساسیت داشت و حاضر نبود واژهای نادرست را حتی برای نقل یک ماجرا بر زبان جاری کند و این نشان میدهد که بنای شخصیت او از همان کودکی بر پاکی زبان، ادب و رعایت حدود شرعی استوار شده بود.
وی افزود: از همان دوران کودکی، تقید او به حقالناس و مسائل شرعی نیز آشکار بود و در یکی از خاطرات نقل شده، هنگامی که در مسیر خانه با پولی مواجه میشود، از برداشتن آن خودداری میکند، زیرا میدانست مال دیگران باید از مسیر شرعی به صاحبش بازگردانده شود و بدون طی این مسیر، تصرف در آن جایز نیست.
راوی دفاع مقدس با اشاره به روحیه عبادی و ارتباط عمیق شهید موسوی با خداوند متعال تصریح کرد: در سنین نوجوانی، بارها دیده شده بود که با حالتی خاص دست به دعا برمیداشت و با خدای خود نجوا میکرد و همین انس با پروردگار و همین روحیه خدامحور بود که بعدها از او شخصیتی ساخت که نهتنها در میدان فرماندهی نظامی، بلکه در عرصه فتح قلوب مردم نیز درخشید.
وی ادامه داد: محبوبیت کمنظیر این شهید در میان اقشار مختلف مردم، نتیجه سالها صداقت، اخلاق، مردمداری و پایبندی به ارزشهای دینی بود، بهگونهای که امروز میتوان از او به عنوان فاتح دلهای ایرانیان یاد کرد.
کاجی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهید موسوی در میان شهدا خاطرنشان کرد: هر بخشی از زندگی این شهید را که مرور کنیم، دریچهای تازه از معرفت، اخلاص و مجاهدت به روی ما گشوده میشود و او حقیقتاً از جمله چهرههایی بود که حیاتش سرشار از درس و الگو برای نسل امروز و آینده است.
وی همچنین به تجربهای شخصی پس از پیدا شدن پیکر این شهید اشاره کرد و گفت: در شبی که پیکر مطهر ایشان پیدا شد، در رؤیایی صادقانه شهید موسوی را دیدم که با آغوشی باز به استقبالم آمد و همین تجربه برای من تأکیدی دوباره بر عظمت روحی و جایگاه والای این شهید عزیز بود.
راوی دفاع مقدس در پایان تأکید کرد: سپهبد شهید موسوی نمونهای ممتاز از تربیت قرآنی، انقلابی و مردمی بود و هر کس بخواهد رمز ماندگاری او را درک کند، باید زندگی او را در پرتو آیات الهی، اخلاق اسلامی و سیره مجاهدانهاش مطالعه کند.
قم- راوی دفاع مقدس گفت: سپهبد شهید موسوی نمونهای ممتاز از تربیت قرآنی و انقلابی بود و هر کس بخواهد رمز ماندگاری او را درک کند، باید زندگی او را در پرتو آیات الهی و اخلاق اسلامی دید.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاجی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید امیرموسوی با اشاره به پیوند عمیق سیره این شهید با آموزههای الهی اظهار کرد: اگر ۶۵ آیه از قرآن کریم را مرور کنیم، میتوان برای هر یک از آنها نمونهای روشن در زندگی این شهید عزیز یافت، چرا که حیات او از آغاز تا پایان، با قرآن، روایت و معارف اهلبیت علیهمالسلام گره خورده بود.
