500 میلیارد ریال اعتبار به مطالبات معلمان و سرانه مدارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسلم میرزاپور شامگاه چهارشنبه در مراسم تقدیر از 1300 معلم نمونه کرجی در تالار شهیدان نژاد فلاح اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش مطالبات معوقه فرهنگیان سراسر کشور را از سال 68 تا 85 را طی دو سال گذشته پرداخت کرده است.

وی افزود: شهید مطهری انسان فرهیخته و پارسایی بود که معلمان شهید نیز با الگو گرفتن از مقام و منزلت وی با تمام آگاهی و بصیرت راه شهادت را انتخاب کردند.

میرزاپور بیان داشت: معلمین هستند که فرهنگ هر ملتی را نگهبانی و پاسداشت این فرهنگ بزرگ هستند و نمی شود با مباحث مادی این مقوله را تطبیق داد.

معاون پارلمانی و حقوقی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: جوامع بشری برای بقاء و دوام خود نیاز به نهادهای متولی دارند تا خودشان آن را اداره کنند.

وی عنوان کرد: همه مسائل جامعه بر دوش معلمان است به نحوی که کودک وقتی وارد مدرسه می شود نیمی از آداب اجتماعی و نحوه انتخاب هدف ار در مدرس توسط معلم فرا می گیرد.

این مسئول متذکر شد: میراث امام خمینی (ره) را معلمان شهید آن دوران به نحو احسن اجرا کردند و معلمان امروزی نیز باید رهرو آنان و در تربیت فرزندان انقلاب کوشا باشند.

میرزاپور ادامه داد: هم اکنون زمان سازندگی ملت ماست و دشمن با دام و تله به دنبال گرفتن نسل سوم و چهارم انقلاب ما است و سعی دارد آنها را از دین دور کند.

معاون پارلمانی و حقوقی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امام حسین(ع) در حادثه عاشورا با وجود قدرتهای حاکم و همه وقایع و سختیها و قطع کردن آب بر روی آنها رسالت خود را به خوبی انجام داد همچنین معلمان باید با انجام دقیق رسالت خود آرمانهای امام و انقلاب را اجرا کنند.

وی افزود: معلمان میراث دار فرهنگ غنی اسلام هستند و بعد از امام آنها هستند که جامعه را اداره می کنند و باید دستاوردهای انقلاب را به نسلهای بعد منتقل کنند.

در این مراسم همچنین نماینده مردم کرج، اشتهادر و آسارا در مجلس اظهار داشت: اهمیت کار مهلمان و آموزش و پرورش بسیار با ارزش است زیرا زمانی که در طرح دو فوریتی مجلس بودجه برای آموزش و پرورش درخواست می شود، تعلق نمی گیرد ولی برای همه کارها از صندوق ارزی پول بودجه اختصاص می یابد.

فاطمه آجرلو خاطرنشان کرد: در دوره قبل مجلس طرحها و لوایح خوبی از طرف کرج به مجلس داده شد که بعدا به عنوان لایحه در کل کشور به اجرا در آمد.

وی گفت: به منظور رسیدن به چشم انداز پیش بینی شده باید راه پیشرفت و پله های ترقی را طی و فساد را از جامعه ریشه کن و دانش آموزان را به طرز صحیحی تربیت کنیم.