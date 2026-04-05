استاندار لرستان: قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران به دنیا اثبات شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر یکشنبه در تجمع بانوان خرم‌آبادی در خیابان انقلاب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه رهبر شهید و با تأکید بر جایگاه والای زن ایرانی، اظهار داشت: درود بر شما بانوان اصیل، انقلابی و همیشه در صحنه. شما هستید که باتربیت فرزندانی غیرتمند و رزمنده، دنیا را متعجب ساخته‌اید. هنر شماست که همسران و فرزندان جوان خود را برای دفاع از کیان اسلام بدرقه می‌کنید.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه حجاب و عفاف، افزود: امروز بعد از ۴۷ سال، شما بانوان بار دیگر پیشتاز هستید و پابه‌پای مردان، ۳۶ روز است که در خیابان‌ها پشتیبان رزمندگان اسلام هستید.

استاندار لرستان، گفت: همین دیشب، مادری که هشت عضو خانواده‌اش را در جریان اغتشاشات ازدست‌داده بود، با لبخند و افتخار جلوی دوربین آمد و اعلام کرد: «با این پرچم ایران به پیشواز فرزندان شهیدم آمده‌ام.» این روح بلند و عزم راسخ بانوان ایران‌زمین است.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی‌های نظامی کشور اشاره کرد و گفت: دشمن صهیونیستی باهدف نابودی موشک‌های ما تهاجم کرد، اما در همان لحظات اول، فرزندان شما، دشمن زبون را به‌زانو درآوردند. وعده امام شهید محقق شد؛ جنگ منطقه‌ای آغاز شد و قدرت نظام جمهوری اسلامی به دنیا اثبات شد.

وی افزود: امروز پیشرفته‌ترین تجهیزات دشمن در برابر پهپادهای نقطه‌زن و نیروی دریایی و مردمی ما به خاک مبدل شده است.

استاندار لرستان با تأکید بر پایان‌یافتن دوره «بزن‌دررو»، ادامه داد: نیروهای مسلح بارها اعلام کرده‌اند که اگر دشمن یک ضربه بزند، چندین برابر پاسخ خواهد خورد. امروز آتش رزمندگان ما گسترده‌تر از روز اول در منطقه شعله‌ور است.

شاهرخی، وحدت ملی، مقاومت اقتصادی و حضور مستمر مردم را رمز پیروزی نهایی دانست و تصریح کرد: خط پایان جنگ را رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند؛ آمریکای جنایت‌کار و رژیم صهیونیستی باید متعهد شوند که برای همیشه سایه جنگ را از کشور دور کنند و غرامت جنگ تحمیلی را بپردازند.

وی تأکید کرد: ما خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و تمام امکانات دولت را برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و حمایت از زندگی عادی مردم به کار گرفته‌ایم. ان‌شاءالله تا پیروزی نهایی، این میدان با حضور همه ملت ایران پر خواهد ماند.