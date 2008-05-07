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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۱:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از سوریه /

تساوی سپاهان برابر الاتحاد سوریه در پایان نیمه اول

تساوی سپاهان برابر الاتحاد سوریه در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد سوریه با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، در این دیدار که از ساعت 30/20 دقیقه امشب به وقت تهران در ورزشگاه ملی شهر حلب سوریه آغاز شد، دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

تیم فوتبال سپاهان که باید در این دیدار به پیروزی برسد تا همچنان شانس صعود به مرحله بعد را داشته باشد، در شروع نیمه اول بسیار تهاجمی کار کرد و تا پایان نیمه اول نیز میل بیشتری به گلزنی داشت اما نتوانست از موقعیت هایش به خوبی استفاده کند.

مهمترین و بهترین موقعیت سپاهان برای باز کردن دروازه تیم میزبان در دقیقه 45 توسط محمدعماد رضا هدر رفت. او در این صحنه در حالی که با دروازه بان الاتحاد در موقعیت تک به تک قرار داشت نتوانست دروازه را باز کند.

نیمه دوم این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه ملی شهر خلب سوریه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 679268

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