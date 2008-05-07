عامل اصلی انفجار شیراز دستگیر شد/ انفجار شیراز بمب گذاری بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام اژه ای شامگاه چهارشنبه هنگام ترک شیراز در پاویون فرودگاه این شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جریان بر اساس اقدامات صورت گرفته پنج تا شش نفر دستگیر شدند و عامل اصلی که سر پل ارتباط با خارج از کشور محسوب می شود عصر امروز در مازندران دستگیر شده است.

به گفته وزیر اطلاعات این مهره ارتباط با خارج از کشور، قصد فرار از کشور را داشته که امروز با تلاش ماموران اطلاعات دستگیر شده است.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: از دستگیر شدگان مقادیری مهمات، مواد منفجره و سیانور به دست آمده است.اژه ای یادآور شد: این گروه قصد داشتند برنامه های دیگری نیز اجرا کنند که دستگیر شدند.

وی متذکر شد: گروه یاد شده باندی بودند که از چند سال قبل با ارتباط با کشورهای غربی به خصوص آمریکا و انگلیس فعالیت می کردند.

محسنی اژه ای در مورد انگیزه های این گروه یا پذیرش مسئولیت انفجار توسط برخی گروهها تصریح کرد: دراین خصوص مشغول تحقیقات بیشتر هستیم و آخرین نتایج این تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد.

عصر امروز اعضای هئیت دولت به دنبال سفر مقام معظم رهبری به شیراز جلسه خود را در این کلانشهر تشکیل دادند.