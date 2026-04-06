شهادت ۲۵۱ زن و ۱۷ کودک زیر ۵ سال توسط آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی‌وهفتمین روز از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، وزارت بهداشت آخرین آمار خدمات درمانی و میزان خسارات وارد شده به بخش سلامت کشور را اعلام کرد.

طبق اعلام «تیم ملی سلامت»، در این مدت ۸ بیمارستان به‌دلیل شرایط اضطراری تخلیه شده‌اند، اما خدمات درمانی در سایر مراکز درمانی با ظرفیت کامل ادامه دارد. همچنین در حال حاضر ۴۸۰ نفر از مجروحان در مراکز درمانی بستری هستند و از آغاز حملات تاکنون ۳۲ هزار و ۵۳۳ نفر پس از دریافت خدمات درمانی، ترخیص شده‌اند.

در این گزارش همچنین به شهادت ۱۷ کودک زیر پنج سال در جریان این حملات اشاره شده که نشان‌دهنده ابعاد انسانی و تأثیر مستقیم این حملات بر غیرنظامیان است.