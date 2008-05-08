مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

مقام معظم رهبری: شعار نوآوری ، نیاز لحظه به لحظه کشور است

البرادعی: آمریکا در برابر ایران انعطاف پذیر باشد

سید محمد خاتمی: بزرگترین رسالت ما " الگوسازی " است

دکتر جاسبی در پیامی به جشن ازدواج دانشجویی: انتظارات غیر واقعی ریشه بسیاری از اختلافات است



اعتماد:

تحلیلی برنگرانی محافظه کاران ازتداوم محبوبیت رئیس جمهور اصلاحات، سید محمد خاتمی : نگران تخریب نیستم

رهبر معظم انقلاب در جمع فرهیختگان شیراز: نخبگان راه روشن آینده را برای ملت تبیین کنند

مذاکره لاریجانی و احمدی نژاد درباره ریاست مجلس - حضور حدادعادل بر کرسی ریاست مجلس شانس ریاست جمهوری او را افزایش می دهد



اعتماد ملی :

از سوی نمایندگان مجلس ، وزیر ارشاد به دلیل توهین کیهان به آیت الله العظمی صانعی تذکر گرفت

موادی از لایحه آزادی اطلاعات تصویب شد، رای مجلس به آخرین لایحه دولت خاتمی

منتجب نیا: اصلاح طلبان می توانند به کاندیدای واحد برسند



ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها تن از نخبگان و برگزیدگان استان فارس: نخبگان با سیاه نمایی مقابله کنند

روح الله حسینیان با اشاره به پشت صحنه قتل های زنجیره ای : دوم خردادی ها قصد نابودی وزارت اطلاعات را داشتند

وزیر بازرگانی اعلام کرد: اختصاص سهمیه برنج به کارمندان و اقشار نیازمند



ابرار:

افروغ : در دوره نمایندگی مجلس آفات قدرت را فهمیدم

وزیر بازرگانی : مافیای گرانی در افزایش قیمت ها نداریم

خوش چهره: استمرار رفتارهای مسرفانه، به گسترش شکاف طبقاتی منجر می شود

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: بازگشت نیروهای مامور تا اول مرداد به خانه اول یا خروج برای همیشه



ابتکار:

توصیه های بزرگان مجلس و دفاعیات خاتمی موثر واقع شد، نامه تند 77 نماینده بایگانی شد

رهبر انقلاب با اشاره به دو منظر متفاوت آثار باستانی قبل از اسلام: تخت جمشید و دیگر آثار تاریخی مایه افتخار ملت ایران است

برخی چهره های نظام خواستار ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم ، اجماع در قم ابهام در تهران



اسرار:

سید محمد خاتمی: نگران تخریب ها نیستم

ولایتی جایگزین جاسبی نیست

حسینی: بغداد مواضع اش را درباره جزایر سه گانه اصلاح کند

منتجب نیا: اصلاح طلبان می توانند به کاندیدای واحد برسند



تفاهم:

هشدار آخر به نهادهای پولی ، مظاهری: ضابطه مندی یا تعطیلی دو راه ممکن موسسه های مالی بدون مجوز است

مدیر عامل شرکت ملی حفاری: به جایگاه والایی در بخش قطعات حفاری رسیده ایم

ادامه واکاوی دلایل گرانی برنج ؛ سکوت در برابر طلا شدن برنج سفید



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: ملت ایران تمدن اسلامی را احیا می کند

در پی حمایت عراق از ادعاهای امارات درباره جزایر سه گانه صورت گرفت، اعتراض رسمی تهران به بغداد

تعرفه واردات برنج به حالت اول بازگشت ، برخورد با محتکران برنج



جام جم:

رهبر معظم انقلاب: مفاخر تاریخی قبل از اسلام باعث افتخارند

مسئولان می گویند: انبارهای کشور پر از برنج است

لاریجانی : مجلس برای تعامل با سایر قوا راهبرد مشخص داشته باشد



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب: نخبگان با سیاه نمایی و ناامید سازی مبارزه کنند

سرلشکر جعفری: ارتقای سطح ایمان و معنویت محور برنامه ریزی سپاه

امروز، نشست اصولگرایان برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس هشتم

برخورد با احتکار، کاهش تعرفه واردات، برنامه های مقابله با افزایش قیمت برنج اعلام شد



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب: تضمین آینده روشن کشور در گرو خدمتگزاری حقیقی مسئولان است

ایران چک جدید 50 هزار تومانی بانک مرکزی هفته آینده به بازار می آید

سردارحجازی: دامنه درگیری به دست شروع کننده تجاوز به ایران نخواهد بود



حیات نو:

نمایندگان مجلس خواستار شدند، جلوگیری از هتک حرمت مراجع عظام

سخنگوی شورای نگهبان: مجلس نمی تواند قانون مطلوبی برای انتخابات تنظیم کند

صندوق بین المللی پول اعلام کرد: ایران پنجمین کشور دنیا در تورم



خبر:

رهبر معظم انقلاب : خدمتگزاری حقیقی مسئولان و همت و آمادگی مردم آینده روشن کشور را تضمین می کند

خاتمی: بیگانگان سو استفاده نکنند سیاست های رهبری مثل سیاستهای امام (ره) است

جزئیات مصوبه مجلس در همین شماره " خبر" ، تصویب لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس



دنیای اقتصاد:

حرکت خزنده تورم همچنان ادامه دارد، خزانه بانک مرکزی 9 قفله می شود؟

افشای اطلاعات اجباری شد

پوتین کلید کرملین را تحویل داد



سیاست روز:

افزایش تنش در منطقه؛ دور چهارم مذاکره تهران - واشنگتن در ابهام

گفت و گوی اختصاصی سیاست روز با رئیس اتاق مشترک ایران وعراق؛ بخش خصوصی آماده حضور در بازار عراق است

میرکاظمی: توضیحات فراوانی دارم



صدای عدالت:

رهبر انقلاب: تخت جمشید مایه افتخار ملت ایران است

انصراف مجلس ازتذکر به خاتمی ، کوچک زاده تنها ماند

تذکر نمایندگان به وزیر ارشاد در پی اهانت کیهان به آیت الله صانعی



قدس:

رهبر معظم انقلاب با تاکید بر نگاه مثبت به تخت جمشید و دیگر آثار باستانی : مفاخر تاریخی ایران موجب اعتماد به نفس ملی است

دیپلماتها: البرادعی خواهان تعامل آمریکا با ایران است

لاریجانی: مسائل معیشتی مردم در اولویت نخست است

برای کنترل بازار و کاهش قیمتها، وزارت بازرگانی 3 میلیون تن برنج و گندم وارد می کند



قیام:

مقام معظم رهبری در جهت تضمین آینده روشن تاکید کردند: خدمتگزاری مسئولان آمادگی مردم

خاتمی با اشاره به برخی تحریف ها در خصوص اظهاراتش : نگران تخریب ها نیستم

کوشنر: تهدید به علنی کردن محتوای بسته



کاروکارگر:

رهبر انقلاب دردیدار مسئولان اجرایی استان فارس: خدمتگزاری و تکریم ملت توفیق الهی مسئولان است

واکنش وزارت خارجه به گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا علیه ایران ، آمریکا شریک تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی است

افزایش سرمایه و ارائه خدمات عمومی یا انحلال ، گزینه های مظاهری برای موسسات مالی واعتباری اعلام شد



کارگزاران:

پاسخ خاتمی به حملات اخیر

اصولگراها تذکر خود به وزارت اطلاعات برای برخورد با خاتمی را پس گرفتند

مقام معظم رهبری با اشاره به ذوق و هنر ایرانی در آثار تاریخی: تخت جمشید مایه افتخار ملت ایران است



کیهان:

درجمع نخبگان تاکید فرمودند، رهبر انقلاب: نوآوری نیاز لحظه به لحظه کشور است

مصوبه محاسبه قیمت برنج وارداتی با پیگیری کیهان و دستور رئیس جمهور لغو شد

امروز در تهران برگزار می شود، اولین نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم



همبستگی:

مقام معظم رهبری : تخت جمشید مایه افتخار ملت ایران است

سیدمحمد خاتمی : نگران تخریب ها نیستم

منتجب نیا: جریان اصلاح طلب به محوریت عقلای مقبول نیاز دارد

ایران چک 50 هزار تومانی جدید از 25 اردیبهشت



همشهری:

رهبر معظم اقنلاب در جمع مسئولان اجرایی - اداری استان فارس: خدمت به ملت نشانه توفیق الهی مسئولان است

هشدار مظاهری به موسسات مالی بدون مجوز

برخوردهای شتابزده با گرانی برنج



هدف واقتصاد:

مقام معظم رهبری تاکید کرد: ایجاد مرکز تحقیقات مقابله با خشکسالی

در کنفرانس بودجه ریزی عملیاتی مطرح شد: انتقاد از روشن نبودن حدود صلاحیت مجلس

محرابیان: کاهش تعرفه واردات تهدید صنایع نیست