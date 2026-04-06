به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات تملک دارایی‌های دستگاه های اجرایی استان با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: تحقق وحدت و امنیت در کنار حضور مردم در صحنه، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتصاد مقاومتی و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور باشد.

وی با بیان اینکه نخستین جلسه جذب اعتبارات سال ۱۴۰۴ با حضور مدیران دستگاه‌هایی که میزان جذب آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد بوده برگزار شده است، افزود: بخشی از کاهش درصد جذب به دلیل تخصیص اعتبارات در روزهای پایانی سال و پرداخت توسط خزانه‌داری بوده که طبیعتاً بر آمار جذب دستگاه‌ها تأثیر گذاشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: با این وجود، توضیحات مدیران دستگاه‌ها در این زمینه قابل بررسی است و مسئولان مرتبط نیز اشراف کامل بر وضعیت دارند.

ذاکریان با قدردانی از تلاش مسئولان استانی تصریح کرد: در سال گذشته یکی از اتفاقات قابل توجه، تخصیص ۸۱ درصدی اعتبارات در استان بود که در مقایسه با سال‌های گذشته کم‌نظیر است و نشان از همدلی و همراهی مجموعه مدیریتی استان دارد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: در این وضعیت، جذب به‌موقع اعتبارات از اهمیت بیشتری برخوردار است تا روند خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین از همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و ذی حسابان در جذب کامل اعتبارات تملک دارایی های استان در سال گذشته قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، در سال جاری نیز شاهد تحقق کامل اهداف و برنامه‌های اقتصادی استان باشیم.