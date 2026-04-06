  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

رئیس سازمان اطلاعات سپاه به فیض عظیم شهادت نائل آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای از شهادت "سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی" رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" خبر داد و تاکید کرد: آن سردار عالیقدر طی حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی نقش آفرینی‌های سترگ، ماندگار و درس آموزی را ثبت کرده است، که برای سال‌های متمادی می‌تواند راهگشای جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه در مواجهه با دشمنان خارجی و نقشه‌های شوم و شیطانی آنان برای نفوذ و ایجاد تزلزل در امنیت و آرامش ایران سربلند قرار گیرد.

بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه، "سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی" رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب / ۲۳)

به آگاهی ملت شریف، قهرمان و مجاهد ایران عزیز می‌رساند:

سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی رئیس مقتدر و فرهیخته سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنایت حمله تروریستی دشمن امریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم، در سحرگاه امروز به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

آن سردار عالیقدر طی حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی نقش آفرینی‌های سترگ، ماندگار و درس آموزی را ثبت کرده است، که برای سال‌های متمادی می‌تواند راهگشای جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه در مواجهه با دشمنان خارجی در سطوح راهبردی و نقشه‌های شوم و شیطانی آنان برای نفوذ و ایجاد تزلزل در امنیت و آرامش ایران سربلند قرار گیرد.

با تبریک و تعزیت این شهادت پرافتخار به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و نایب بر حقش رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)،خانواده معظم، جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه همرزمان وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و برای بازماندگان و عموم همکاران و همرزمان ایشان ثبات قدم در خیمه ولایت و ادامه راه قائد شهید امت و دیگر شهدای گرانقدر ایران اسلامی و جبهه مقاومت را طلب می‌کنیم.

متعاقباً آیین‌های تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید گرانقدر، اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6792920
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • kia IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      16 46
      پاسخ
      تبریک بهشون به ارزوشون رسیدن
      • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        22 34
        باید تدبیر میشد شهید نشود الان وقت ماندن ومبارزه وپیروزی است
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      17 81
      پاسخ
      روحش شاد و یادش ماندگار .
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      15 60
      پاسخ
      خدالعنت کند ترور کنند گان رو به اهدافشون نرسند ،ترور کردن کاری پست و کار انسانهای پست
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      14 61
      پاسخ
      به ازاء هر یک نفر که شهید میکنند باید ۱۰ تا از سران رژیم صهیونیستی را نابود کنیم
    • عباس IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      18 32
      پاسخ
      منتظر اقدام سپاه پاسداران برای بیانیه ای که داده بود در ازای هر ترور چه اقدامی می‌کند هستیم.... یا علی
    • فدایی وطن IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      9 51
      پاسخ
      مرگ بر مزدور،وطن فروش،خائن و نفوذی دشمن این سردار بزرگ در طول خدمتش این عناصر پست فطرت را به خواری و خفت و نابودی کشاند. مزدی بالاتر از شهادت برای او متصور نیست. باز هم مرگ و ننگ بر مزدور،وطن فروش،خائن و نفوذی دشمن
    • Masood IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      11 39
      پاسخ
      خوش به سعادتشون بالاخره به آرزوشون رسیدن
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      6 17
      پاسخ
      نظامیان جایگزین را معرفی نکنید . تصویرشان را پخش نکنید . حتی دولتی‌ها و مسولان غیر مرتبط هم نباید فرماندهان ما را بشناسند چه برسد به اعلام عمومی
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      9 29
      پاسخ
      سلام باتوجه به شهادت رهبر عزیز ما توسط امریکای جنایت کار و اسرائیل پلید وشهادت سرداران ارزشمند کشور به دست این جنایکاران پیشنهاد اتش بس بدون رسیدن به اهداف این جنگ عملی خلاف و فریبی بیش نیست .
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      2 7
      پاسخ
      اسرائیل بازم دست به ترور میزنه چرا چون تا حالا ایران جواب ترورو با ترور نداده هر وقت اراده کرده ترور میکنه حالا بگین داشتن انبوهی از سلاح هسته‌ای حرامه سلاح هسته‌ای یعنی آرامش و جلوگیری از همین ترور های ناجوانمردانه یعنی احساس ترس برای دشمن که بدونه طرفش سلاح هسته‌ای داره نیاد رهبرومقاماتو مثل آب خوردن ترور کنه بعد راحت بگه حذفش کردیم با افتخار
    • روزی چند موشک ؟ IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      4 11
      پاسخ
      اسراییل خیلی مسلط شده و هرکاری بخواد می‌کنه ما باید شدت ضربات رو بیشتر و اساسی تر کنیم تا جلوی نفسش گرفته بشه اینجوری که زخمی بشه با موشک نمیشه جلوش رو گرفت باید 1000 تا موشک در روز بخوره
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      8 32
      پاسخ
      روحشان شاد لعنت بر وطن فروشان
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      1 21
      پاسخ
      روحشون شاد یادشان گرامی،سردار بزرگ شجاع دلاور خار چشم دشمنان زبون .امیدوارم که پاسخ شون رو بدن که گفتن به ازای هرترور پاسخ میدیم . یکی از مقامات نظامی کشور دریک مصاحبه گفتن ما ژنرال های جوانی رو داریم آموزش میدیم درحدحاج قاسم.
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      2 14
      پاسخ
      باید فکری بشه که کمتر شهید بشن برن جاهای امن .داره براحتی ترور میکنه!! احتمالا دست جاسوس ها توکاره که مکان هارو لو میدن.اینا باید قبل از اقدام اعدام بشن
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      2 17
      پاسخ
      سردار به آرزوت رسیدی هرگز به بخاطر شهدا اشک نریزید بفکر انتقام سخت باشید

    پربازدیدها

    پربحث‌ها