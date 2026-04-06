فراخوان حزب تمدن اسلامی به داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب تمدن اسلامی با صدور اطلاعیه ای از داوطلبان شرکت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران دعوت کرد تا در صورت تمایل برای حضور در فهرست این حزب اعلام آمادگی کنند.

متن اطلاعیه به این شرح است؛

با نزدیک شدن به هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، حزب تمدن اسلامی، به عنوان یکی از باسابقه‌ترین و فعال‌ترین احزاب جمهوری اسلامی ایران، از کاندیداهای محترمی که داوطلب حضور در لیست این حزب در انتخابات پیش رو هستند، دعوت به عمل می‌آورد تا در این مسیر پرافتخار و حساس، به جمع ما بپیوندند.

حزب تمدن اسلامی با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و الهام از اندیشه‌های متعالی امام خمینی (ره)، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و رهبر شهید امت ، در پی جذب و معرفی افرادی مؤمن، متعهد و متخصص است؛ کسانی که با درک صحیح از مقتضیات زمان و با نگاهی نو، آمادگی حضور مؤثر در عرصه خدمت‌رسانی به مردم و نقش‌آفرینی در مسیر پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را داشته باشند.

داوطلبان محترم می‌توانند سوابق و رزومه خود را حداکثر تا روز دوشنبه هفدهم فروردین‌ماه، از طریق پیام‌رسان‌ بله به شناسه های زیر ارسال نمایند. تمامی رزومه‌ها با دقت بررسی شده و در نهایت، فهرستی از افراد شایسته، خوش‌نام و توانمند جهت معرفی به مردم تدوین خواهد شد.

امید است با هم‌افزایی نخبگان و نیروهای متعهد، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی و ساخت آینده‌ای درخور ملت بزرگ ایران برداشته شود.

نشانی: @hezbetamaddon_tehran