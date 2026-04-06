رکوردشکنی خراسان جنوبی در جذب اعتبارات؛ هدف گذاری برای سال جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان جنوبی با قدردانی از تلاشهای استاندار، نمایندگان و مدیران اجرایی استان، اظهار کرد: همدلی و پیگیری مستمر مسئولان، زمینهساز ثبت عملکردی قابل توجه در حوزه جذب اعتبارات طی سال گذشته شد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها افزود: با وجود همه تنگناها، خراسان جنوبی توانست با تخصیص حدود ۸۳ درصدی اعتبارات، عملکردی فراتر از بسیاری از سالهای گذشته به ثبت برساند که این موضوع نقش مهمی در تسریع روند توسعه استان داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری جلسات مستمر با دستگاههای اجرایی، بهویژه دستگاههایی که جذب اعتبارات پایینتری داشتند، موجب شد مشکلات موجود شناسایی و در مسیر رفع آنها گامهای مؤثری برداشته شود.
ذاکریان با تأکید بر اینکه در سال مالی گذشته استان جزو نخستین استانهایی بود که پیش از پایان مهلت قانونی، جذب اعتبارات را به سرانجام رساند، گفت: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و همراهی مدیران دستگاهها و نهادهای نظارتی بود.
وی همچنین با اشاره به نقش اوراق مالی اسلامی در تأمین منابع افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات از محل اوراق مرابحه تأمین شد که مراحل نهایی آن در روزهای پایانی سال به نتیجه رسید و با پیگیریهای انجامشده، این منابع به موقع در اختیار پروژهها قرار گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با قدردانی از حضور میدانی استاندار در روزهای پایانی سال و حتی ایام ابتدایی سال جدید در خزانهداری استان، اظهار کرد: این حضور و حمایتها موجب دلگرمی کارکنان و تسریع در روند امور شد و همکاران ما حتی در ایام تحویل سال نیز برای نهاییسازی فرآیندها پای کار بودند.
ذاکریان با بیان اینکه تجربه موفق سال گذشته باید در سال جاری نیز تکرار شود، افزود: از ابتدای سال جلسات متعددی با مدیران برگزار شده و برنامهریزی لازم برای افزایش جذب اعتبارات و ارتقای عملکرد دستگاهها در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین به ظرفیتهای جدید تأمین مالی اشاره کرد و گفت: در سال جاری نیز اعتبارات قابل توجهی از محل منابع ملی و وزارتخانهها پیشبینی شده که امیدواریم با پیگیری مستمر، تا پایان فروردین و اردیبهشتماه بخش قابل توجهی از آنها محقق شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده اقتصادی استان خاطرنشان کرد: با تداوم همدلی، استفاده از ظرفیتهای قانونی و مشارکت همه دستگاهها، روند توسعه شتاب بیشتری خواهد گرفت و شاهد تحقق اهداف پیشبینیشده در حوزه اقتصادی خواهیم بود.
