به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، از اصابت کور پرتابههای دشمن به منطقه «چالانچولان» خبر داد.
وی افزود: حدود ساعت شش صبح امروز دو پرتابه رژیم صهیونیستی آمریکایی به منطقهای در «چالانچولان» دورود برخورد کرد.
پور علی گفت: دو پرتابه هوا به زمین به پلزیرگذر سهراهی «چالانچولان» موجب خسارت به این قسمت شده است.
وی افزود: باتوجهبه خسارت ایجاد شده در این قسمت بهمنظور امنیت مترددین، مسیر جایگزین راهاندازی شده است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: هم اکنون عبورومرور وسائط نقلیه بهصورت کاملاً روان بدون بار ترافیکی در جریان است.
