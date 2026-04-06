به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از اصابت کور پرتابه‌های دشمن به منطقه «چالانچولان» خبر داد.

وی افزود: حدود ساعت شش صبح امروز دو پرتابه رژیم صهیونیستی آمریکایی به منطقه‌ای در «چالانچولان» دورود برخورد کرد.

پور علی گفت: دو پرتابه هوا به زمین به پل‌زیرگذر سه‌راهی «چالانچولان» موجب خسارت به این قسمت شده است.

وی افزود: باتوجه‌به خسارت ایجاد شده در این قسمت به‌منظور امنیت مترددین، مسیر جایگزین راه‌اندازی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: هم اکنون عبورومرور وسائط نقلیه به‌صورت کاملاً روان بدون بار ترافیکی در جریان است.