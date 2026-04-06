۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

اصابت کور پرتابه‌های دشمن به منطقه «چالانچولان» لرستان

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از اصابت کور پرتابه‌های دشمن صهیونی - آمریکایی به منطقه «چالانچولان» این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از اصابت کور پرتابه‌های دشمن به منطقه «چالانچولان» خبر داد.

وی افزود: حدود ساعت شش صبح امروز دو پرتابه رژیم صهیونیستی آمریکایی به منطقه‌ای در «چالانچولان» دورود برخورد کرد.

 پور علی گفت: دو پرتابه هوا به زمین به پل‌زیرگذر سه‌راهی «چالانچولان» موجب خسارت به این قسمت شده است.

 وی افزود: باتوجه‌به خسارت ایجاد شده در این قسمت به‌منظور امنیت مترددین، مسیر جایگزین راه‌اندازی شده است.

 معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: هم اکنون عبورومرور وسائط نقلیه به‌صورت کاملاً روان بدون بار ترافیکی در جریان است.

کد مطلب 6793057

