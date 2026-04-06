انتقال صنوف مزاحم سمنان به شهرک تخصصی؛فرماندار: نظم شهری در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان، صبح دوشنبه در دیدار با رئیس و جمعی از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف استان سمنان در فرمانداری مرکز استان ضمن اشاره به شرایط کنونی کشورمان بیان کرد: ایستادگی اصناف پای نظام و همکاری در شرایط خاص، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و تعهد این قشر اثرگذار است.

وی با تأکید بر عملکرد مطلوب در حوزه تنظیم بازار افزود: اصناف در این مدت به‌عنوان بازوی همراه و کمک‌حال مجموعه مدیریت بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت قیمت‌ها و تأمین به‌موقع اقلام و کالاهای اساسی ایفا کردند؛ به‌گونه‌ای که با وجود شرایط خاص، هیچ‌گونه افزایش قیمت و یا مشکل جدی در بازار گزارش نشد.

فرماندار سمنان در ادامه به برخی چالش‌ها اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد فرآیند ساماندهی و تکمیل مجوز فعالیت برخی واحدهای صنفی با جدیت بیشتری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود تا شاهد انسجام و نظم بیشتر در این حوزه باشیم.

صمیمیان همچنین با اشاره به موضوع پارک‌موزه تصریح کرد: در راستای تسریع در تکمیل این مجموعه، با دستور استاندار، تعامل و توافقی میان اتاق اصناف و مجموعه پارک‌موزه در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا نیز جلسه‌ای با حضور طرفین در فرمانداری برگزار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی صنوف مزاحم اشاره کرد و گفت: انتقال این صنوف به یک شهرک تخصصی و ویژه در دستور کار قرار دارد تا ضمن ایجاد نظم شهری، بستر مناسب‌تری برای فعالیت این واحدها فراهم شود.