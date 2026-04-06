حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعات آینده، آسمان استان غالباً صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاه پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی تا اوایل وقت چهارشنبه روی دریا به ویژه در سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر، خلیج فارس به تناوب مواج خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با افزایش ناپایداریهای جوی ضمن افزایش پوشش ابر در سطح استان، بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی افزود: جهت وزش باد در استان بوشهر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان بوشهر ۱۴ تا ۴۰ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
شکوهی ادامه داد: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر به ویژه در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل جنوبی گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: به دریانوردان، صیادان و فعالان دریایی توصیه میشود با توجه به پیشبینی مواج شدن دریا، از تردد غیرضروری در دریا خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.
وی به شهروندان نیز توصیه کرد: همچنین با توجه به پیشبینی وزش باد نسبتاً شدید، شهروندان از قرار دادن اجسام ناپایدار در پشت بامها و بالکنها خودداری کرده و در صورت تردد در جادهها به ویژه در مناطق ساحلی، احتیاط لازم را به عمل آورند.
