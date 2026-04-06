محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر از عبور امواج ضعیف جوی از فراز منطقه خبر داد و گفت: بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی، آسمان استان در ساعات اولیه امروز قسمتی ابری خواهد بود، اما از بعدازظهر با افزایش ابر، وزش باد، رگبار پراکنده باران و در برخی نقاط رعد و برق همراه میشود.
وی با اشاره به تداوم این وضعیت تا روز سهشنبه هفته جاری افزود: این سامانه با شدت و ضعف تا سهشنبه در استان فعال خواهد بود. هرچند مقدار بارشها در مجموع خفیف تا متوسط پیشبینی میشود، اما ماهیت رگباری آن احتمال آبگرفتگی موقت معابر و لغزندگی جادهها را افزایش میدهد.
رحماننیا از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در این رابطه خبر داد و تأکید کرد: از شهروندان و مسافران میخواهیم در ساعات بعدازظهر احتیاط لازم را به عمل آورند و از توقف و تردد در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان اظهار کرد: از روزهای پایانی هفته جاری، با خروج این سامانه، دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت و هوای گرمتری نسبت به روزهای اخیر حاکم میشود.
