به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی روز دوشنبه در گفت‌ وگو با خبرگزاری ریانووستی گفت: در حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز را باید همان عصای موسی دانست که رهبر شهید و قائد امت، با ایمان الهی خود وعده آن را به ملت ایثارگر ایران داده بود.

وی خاطرنشان کرد:‌ این ظرفیت با جانفشانی شهید تنگسیری و یاران فداکارش از یک ظرفیت بالقوه ژئوپلتیک، حال به یک امکان واقعی تبدیل شده است.

سفیر ایران در مسکو با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی دستگاه‌ها در حال تدوین رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز به عنوان گذرگاه مهم بین‌المللی هستند، تأکید کرد: ظرفیتی که اینک در اختیار ملت سرافراز ایران قرار گرفته به بهایی گران به دست آمده و لازم است با جامع نگری، آن چنان که باید مورد استفاده قرار گیرد.

این دیپلمات کشورمان در ادامه به تشریح پیشنهادهای خود برای تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز پرداخت و گفت: در گام نخست، ضروری است این نکته در فضای بین الملل تثبیت شود که تردد کشتی ها در تنگه هرمز، انحصارا در صلاحیت و کنترل کشورهای ساحلی آن است.

وی افزود: نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اعم از نفتی و غیر نفتی، باید در یک تفاهم دو جانبه میان جمهوری اسلامی و کشور مالک کشتی مورد تفاهم قرار گیرد.

جلالی ادامه داد: ما به ازای عبور شناورها، بسته به مدل و شیوه تفاهم جمهوری اسلامی ایران و آن کشور، می‌تواند شامل اخذ عوارض، ایجاد خطوط اعتباری در آن کشور جهت تضمین صادرات و واردات و نیز دریافت تضامین برای خرید محصولات ایران و بازپرداخت وجوه، در شیوه‌هایی خارج از نظام تحریمی موجود باشد.

وی افزود:‌ در این راستا، اینکه کشورهای طرف با جمهوری اسلامی چگونه قرار است تحریم‌های موجود را مدیریت کنند، مساله آنها بوده و از این پس ارتباطی با جمهوری اسلامی نداشته و لازم است در تفاهم‌های دوجانبه به آن تاکید شود.

جلالی تأکید کرد:‌ کشتی‌های عبوری باید نام صحیح مناطق پیرامونی به ویژه خلیج فارس را استفاده کنند و استفاده از عناوین جعلی، باطل کننده مجوز عبور است.

این دیپلمات ایرانی در تشریح بخش دیگری از پیشنهاد خود برای رژیم حقوقی تنگه هرمز گفت:‌ باید نشان، پرچم و علائم دریایی ویژه مبتنی بر اسامی صحیح منطقه به ویژه خلیج فارس تعریف شده و همه ملزم به کاربرد و رعایت آن باشند.

وی خاطرنشان کرد:‌ شناورهای نظامی و ناوهای متعلق به دولت‌های متخاصم کشورهای ساحلی، حق عبور از تنگه را نخواهند داشت.

جلالی ادامه داد: همه کشورهای ساحلی خلیج فارس باید از جریان انتقال آزاد نفت منطقه از طریق تنگه هرمز و فروش بین المللی آن بهره ببرند و تحریم‌های یکجانبه غرب نباید مانع از فروش نفت کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ به عبارت دیگر، یا همه امکان صادرات و فروش بدون مانع نفت را خواهند داشت، یا هیچکس.