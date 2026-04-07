دستگیری یک زن دخیل در اقدامات ضد امنیتی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد؛ در پی رصد اطلاعاتی دقیق و اجرای طرحی عملیاتی، مأموران جان‌برکف انتظامی موفق شدند مخفیگاه یکی از عناصر کلیدی دخیل در اقدامات ضد امنیتی را شناسایی کنند.

این فرد که زن بوده و سوابق ارتباط مستقیم با رسانه‌های تروریستی و مزدور اجنبی در پرونده سیاه خود دارد، پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی بازداشت شد.

در بازرسی از مخفیگاه وی، علاوه بر کشف تجهیزات الکترونیکی که مستندات قوی بر استفاده از آن‌ها در تصویربرداری از مراکز نظامی و ارسال برخی اطلاعات به شبکه‌های تروریستی دلالت دارد، از نقش‌محوری او در اقدامات خرابکارانه و تحریک اغتشاشات اخیر در دی‌ماه ۱۴۰۴ و درگیری مستقیم با حافظان شجاع امنیت پرده برداشت، این عنصر خودفروخته در تحریک به خشونت و رویارویی با نیروهای حافظ امنیت نقش‌محوری ایفا می‌کرده است.

پلیس لرستان ضمن تقدیر از بصیرت و هوشیاری مردم ولایی و فهیم استان که همواره یارویاور فرزندان خود در برقراری امنیت بوده‌اند، قاطعانه اعلام می‌دارد: هیــچ دست تجاوزگر و هیچ اقدام خائنانه‌ای علیه امنیت پایدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از چشمان تیزبین فرزندان رشید ملت در انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی، پنهان نخواهد ماند و باصلابت و اقتدار با مخلان امنیت برخورد خواهد کرد.