انجمن قرآن و نهج البلاغه در چناران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام سید محمد ساجدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران شهرستان در محل این اداره افزود: قرآن مهمترین تکیه گاه سعادتمندانه بشر است و از نظر محتوا یک دوره کامل جهان بینی است که مطابق با دقیق ترین براهین عقلی است.

وی تصریح کرد: چهره عمومی قرآن نوری آشکار است و چهره غیر عمومی قرآن در بطن آن قرار دارد که این چهره نیاز به تفسیر دارد.

ساجدی با بیان اینکه انجمن قرآن و نهج البلاغه در شهرستان تشکیل شده است، افزود: این انجمن با همت هنرمندان و قاریان برتر شهرستان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد ا سلامی چناران تشکیل شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران تصریح کرد: جلسات عمومی این انجمن بصورت هفتگی برگزار می شود و عموم علاقه مندان می توانند از این جلسات استفاده نمایند.

وی همچنین از راهیابی شش دختر چنارانی به مرحله نهایی مسابقات قرآن دانش آموزی استان خبر داد و گفت: از 28 دانش آموز دختر چنارانی که در مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزی استان شرکت کرده بودند، شش نفر عنوان برتر این مسابقات را کسب کرده و به مرحله نهایی راه یافتند.

