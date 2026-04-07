به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در بازدید از شرکت داروسازی توفیق دارو که بر اثر حملات اخیر رژیم صهیونیستی دچار تخریب گسترده شده است، گفت: عاملان این حمله بار دیگر نشان دادند که به هیچ‌یک از اصول اخلاقی، ارزش‌های انسانی و قواعد حقوق بین‌الملل پایبند نیستند. آنان پنداشته‌اند که با تخریب زیرساخت‌ها می‌توانند جلوی پیشرفت علمی و فناوری کشورمان را بگیرند، در حالی که قدرت دانش و تکنولوژی ما در وجود هزاران دانشمند و متخصص جوان توزیع شده، در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متکثر است و به هیچ‌وجه متکی به فرد یا یک مکان فیزیکی خاص نیست.

وی با اشاره به سابقه تاریخی تقابل دشمنان با دستاوردهای علمی ایران، افزود: دشمنی دیرینه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکا با علم و دانش، ریشه در ناتوانی آنان از پذیرش پیشرفت ملتی دارد که راه تعالی را از مسیر تکیه بر توان داخلی انتخاب کرده است. اما باید به صراحت بگویم که با این قبیل اقدامات کور و بزدلانه، کشور ما نه تنها عقب نمی‌افتد، بلکه با اراده‌ای پولادین، گام‌های بلندتری در مسیر توسعه برخواهد داشت.

پیرصالحی سپس بر اجرای برنامه ملی برای احیای این واحد دارویی تأکید کرد و گفت: ما در کنار هم متعهد هستیم که این کارخانه را نه‌ تنها بازسازی کنیم، بلکه آن را با استانداردهای روز و فناوری‌های پیشرفته‌تر از نو بنا نهیم. همان‌طور که امروز در حوزه دارو جزو کشورهای طراز اول و پیشرو (اورلب) دانش هستیم، این جایگاه را حفظ کرده و روزبه‌روز توسعه خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه کارخانه مورد اصابت قرار گرفته و خسارات مادی زیادی وارد شده بود، اما تمام پرسنل در صحنه حاضر شدند تا هر آنچه از دستشان برمی‌آید برای مدیریت شرایط، حفظ مستندات علمی و آماده‌سازی مقدمات بازسازی انجام دهند. این روحیه ایثار، همبستگی و تعهد کاری، چیزی است که دشمن زبون ما هرگز درک نخواهد کرد و توان فهم آن را ندارد.

پیرصالحی اعلام کرد: فرایند بازسازی شرکت توفیق دارو با اولویت‌دهی به تولید داروهای استراتژیک، همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌زودی آغاز خواهد شد و این مجموعه در آینده‌ای نزدیک با توانی دوچندان و زیرساختی مقاوم‌تر به چرخه تأمین سلامت کشور بازمی‌گردد.