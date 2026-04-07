هوای استان زنجان گرم می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود که بعدازظهر با افزایش ابرهمراه خواهد بود.

وی ابراز کرد: بارش ها از امروز در استان آغاز می شود و امیدواریم بارش خوبی داشته باشیم و شاهد آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی سطح جاده و مه آلودگی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه هاخود داری کنند.

رحمان نیا، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان پنج درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم تر شده است.