۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

هوای استان زنجان گرم می شود

هوای استان زنجان گرم می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از گرم شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود که بعدازظهر با افزایش ابرهمراه خواهد بود.

وی ابراز کرد: بارش ها از امروز در استان آغاز می شود و امیدواریم بارش خوبی داشته باشیم و شاهد آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی سطح جاده و مه آلودگی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه هاخود داری کنند.

رحمان نیا، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان پنج درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم تر شده است.

    یزدان بابایی IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      عالی

