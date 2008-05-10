در مقدمه خلاصه کتاب "سخن و سخنوری" آمده است: آفریدگار جهان، انسان را به گونه ای آفرینده که می اندیشد و سخن می گوید، نیروی تفکر و تکلم دو فیض بزرگ خداوند هستند که در پرتو این دو نعمت گرانقدر، نوع بشر بر انواع حیوانان برتری یافته است .

این کتاب در سه بخش با عنوانهای ویژگیهای شخصیتی سخنور، وظایف سخنور و ویژگیهای سخنرانی خوب تنظیم شده است .

تقوا، هماهنگی قول وعمل، تأثیر هماهنگی قول و عمل بر نفوذ کلام، ضرورت شجاعت در هدایت مردم، وظایف سخنور، ترغیب به عمل، ضرورت در نظر گرفتن میزان فهم شنوندگان، تناسب حد بحث با ظرفیت مخاطب، مشخص کردن سیر بحث و استخراج پیام و همچنین ضرورت پرهیز از پرداختن به شبهات از مباحث طرح شده در این کتاب هستند .

بلاغت و ابعاد آن، اندازه گیری سرعت کلام، نارسایی علمی و تردید سخنران، ضرورت هماهنگی حرکات و لحن سخنور با محتوای سخنوری، راهکارهایی برای تفهیم سخن، روانی کلام و استفاده از جملات کوتاه، احترام به شخصیت شنوندگان، عوامل ضد فصاحت و رعایت تناسب مجلس برخی دیگر از موضوعات عنوان شده در کتاب "سخن و سخنوری" مرحوم فلسفی هستند .

مرحوم محمد تقی فلسفی خطیب زبردستی بود که درطول حیات حدود یک قرنی خویش، خدمات ارزنده ای به جامعه اسلامی ایران عرضه داشت . سخنرانی های پرشور و حرارت وی در زمان خویش نقش مهمی در هدایت جامعه به سمت تعالیم اسلام داشت و در کوران انقلاب نیز یکی از افراد مورد اعتماد امام خمینی(ره) برای طرح پاره ای از مسائل سیاسی مهم در جامعه بود .