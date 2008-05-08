موزه هنرهای معاصر میزبان 39 سال نقاشی ایران درودی

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم اکبر عالمی مدرس سینما و تلویزیون در تجلیل از مقام هنری درودی گفت: ایران درودی هنرمندی صاحب‌سبک است که از تمام لحظه‌های زندگی پربار خود به بهترین شکل استفاده کرده و تابلوهایی که امروز به نمایش درآمده حاصل 60 سال زحمت افتخار نقاشی ایران زمین است.

وی افزود: زمانی که مبلغ یک میلیون دلار برای خرید یکی از تابلوهای ارزشمند ایران درودی از سوی مجموعه‌داران خارجی به این هنرمند پیشنهاد شد، وی با رد این پیشنهاد و با حس ایرانی خود تاکید کرد تابلوهایش هیچگاه از ایران خارج نخواهد شد و این آثار تا زمان حیات یا حتی بعد از مرگ او در ایران می‌ماند.

عالمی خاطرنشان ساخت: وقتی ایران درودی اثری را خلق می‌کند محاسبه نمی‌کند. او مستانه اثری را خلق و از درون سیاهی قلم او نور امید به زندگی طغیان می‌کند. از سویی دیگر تابلوهایی که او می‌آفریند تابلوهایی معنادار هستند که ریشه در فرهنگ ایران زمین دارند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به تابلو جدید درودی که در نمایشگاه خلیج همیشگی فارس به نمایش گذاشته شده، تصریح کرد: آثاری که درودی در این نمایشگاه عرضه کرده نشانگر این است که او جاودانه می‌ماند و نام خلیج فارس برای همیشه به نام ایران و ایرانی باقی خواهد ماند.

حبیب‌الله صادقی سرپرست سابق موزه هنرهای معاصر و دبیر نمایشگاه آثار ایران درودی نیز در این مراسم گفت: از اینکه هنرمندی ارزشمند چون ایران درودی دعوت دولت و وزارت ارشاد را برای برگزاری این نمایشگاه قبول کرد خیلی خوشحالم. زیرا وی یکی از سرمایه‌های ارزشمند است و من به عنوان یک هنرمند دست او را می‌بوسم.

وی افزود: خلق دو اثر ارزشمند خلیج همیشگی فارس و مقاومت توسط این بانوی هنرمند آنچنان در ذهن من تاثیر گذاشت که توصیف آن ممکن نیست و من بار دیگر زحمات او را می‌ستایم و غیرتش را تحسین می‌کنم.

مدیر سابق تجسمی وزارت ارشاد خاطرنشان ساخت: متاسفانه برخی هنرمندان افتخار حضور در ایران و ایرانی بودن را از خود دور کردند و به ادبیات سیاسی دگراندیشانی پناه بردند که کمر به نابودی فرهنگ و هنر ایرانی بسته‌اند و اینجاست که غیرت هنرمندانی بزرگ چون ایران درودی مقابل آنها ایستاده و اجازه عرض اندام به این دگراندیشان نمی‌دهد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 207 اثری که از امروز در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان به نقاشی قرار گرفته مجموعه‌ای است که پیش از این تصاویر آنها را فقط در کتاب‌ها می‌دیدیم و این باعث افتخار است که امروز از نزدیک با این آثار رو به رو شده‌ایم.

ایران درودی هم در این مراسم با تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه گفت: این نمایشگاه فرصتی شد من با غیرت مردان ایرانی بیشتر آشنا شوم و ببینم چگونه مدیری مانند صادقی تا نیمه شب در موزه می‌ماند و با دست خود تابلوها را نصب می‌کرد و این نشان از سخاوت مردان ایرانی است که از شروع تاریخ با آنها بوده و هست.

این نقاش پیشکسوت ایرانی در ادامه افزود: این نمایشکاه حاصل عشق من به مردم ایران است که از 39 سال پیش تا امروز این فرصت را به من دادند که در حد لیاقتم در خدمت آنها باشم.

در این مراسم که بدون حضور محمود شالویی مدیر کل جدید دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برگزار شد، چهره‌هایی چون حبیب آیت‌اللهی، طاها بهبهانی، حسین خسروجردی، سیف‌الله صمدیان، محمدعلی زم، محمدحسن ملک‌مدنی، محسن زارع رئیس موسسه فرهنگی هنری صبا، لوریس چکناواریان، بهاءالدین خرمشاهی، سهراب هادی و ... حضور داشتند.