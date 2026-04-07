به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد موفق مجموعه وزارت ارتباطات و استمرار بیوقفه خدمات و ماموریتهای ارکان مختلف ارتباطی کشور با وجود شرایط جنگی، تاکید کرد: همانگونه که نیروهای نظامی کشور در میدان دفاعی افتخارآفرینی کردند، کارکنان حوزه ارتباطات نیز در عرصه خدماترسانی خوش درخشیدند و این تلاشها در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در نخستین جلسه شورای مدیران برنامهریزی وزارت ارتباطات و سازمانها و شرکتهای تابعه در سال جدید پایداری خدمات ارتباطی در سراسر کشور را حاصل رصد مستمر، انسجام مدیریتی و تلاش شبانهروزی همکاران این وزارتخانه دانست و بر تقویت نظام برنامهریزی و همافزایی میان بخشهای مختلف تأکید کرد.
هاشمی از تلاشهای شبانهروزی و استمرار در ارائه خدمات حوزه ارتباطات در شرایط خاص این ایام قدردانی کرد و گفت: تمام خدمات بهصورت ۲۴ ساعته ارائه شده است و هرگونه اختلال در کوتاهترین زمان شناسایی و پیگیری میشود. پایداری خدمات ارتباطی در شرایط جنگی، حاصل تلاش مجاهدانه و همت جمعی کارکنان در بخشهای مختلف و شایسته تقدیر است.
تقویت نظام برنامهریزی و نظارت در وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات اهمیت برگزاری جلسات هماندیشی و تعامل میان دستگاههای تابعه را یادآور شد و تصریح کرد: برنامهریزی برای گفتوگو و همفکری میان مدیران، زمینهساز انسجام بیشتر و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر در سطح وزارتخانه است.
وی تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات پیگیری با حضور مدیران، معاونان و همچنین مدیران استانی در شرایط فعلی، بهصورت ویدئوکنفرانس، موجب شده است تا هماهنگی و یکپارچگی در تصمیمگیریها تقویت شود.
هاشمی با اشاره به ارزیابیهای انجامشده، گفت: وزارت ارتباطات در حوزه برنامهریزی در زمره دستگاههای برتر قرار دارد و این مسیر در سال جاری نیز با شتاب و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا اهداف کلان و سیاستهای تعیینشده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شود.
