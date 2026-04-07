استاندار بوشهر: اقدامات پدافند غیرعامل مناسبی اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر سه‌شنبه در نشست شورای پدافند غیر عامل استان بوشهر ضمن محکومیت مجدد حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی _صهیونی به زیر ساخت های کشور، از حضور مستمر آحاد ملت در صحنه که باعث دلگرمی و قوت قلب رزمندگان کشورمان در میدان شده‌اند، تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: برای مدیریت بحران احتمالی ناشی از حوادث پرتویی، برنامه ریزی، نظارت، کنترل موثر و بسیج منابع استانی انجام‌شده است.

وی اضافه کرد: با بهره گیری از تجارب جنگ ۱۲ روزه، در ماه‌های گذشته تدابیر لازم اندیشیده شده و در راستای هم افزایی و هماهنگی و نیز ارتقای سطح هوشیاری، بنا به دستور العمل سردار شهید دکتر محسن فخری زاده، اقدامات پدافند غیر عاملی مناسبی ایجاد شده است.

استاندار بوشهر با قدردانی از تلاش‌های اعضای شورای پدافند غیر عامل استان، تاکید کرد: تمام کارگروه‌های زیر مجموعه این شورا با حداکثر توان در آماده باش کامل باشند و روند خدمت رسانی در تمام بخش‌هابا قوت ادامه داشته باشد.