اعلام خطوط جایگزین اورژانس استان تهران در شرایط اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران خطوط جایگزین در شرایط اضطراری را اعلام کرد.

به استحضار مردم شریف استان تهران می رساند؛ اورژانس استان تهران افتخار خدمتگذاری به شما مردم شریف در هر شرایطی را داشته و از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

‌شهروندان عزیز در صورت عدم برقراری تماس با ۱۱۵ می‌توانند از طریق شماره‌های زیر با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران تماس حاصل کنند.

۴۶۰۱۵۹۸۱

۴۶۰۱۵۶۱۹

۴۶۰۱۵۹۴۸

۴۶۰۱۵۷۳۴

۴۶۰۱۵۷۳۲

۴۶۰۱۵۸۷۳

۴۶۰۱۵۶۱۳

۴۶۰۱۵۷۰۳

۴۶۰۱۵۶۴۸

۴۴۸۹۶۳۹۱

۴۴۸۹۱۳۹۹

۴۴۸۹۱۵۲۵

۴۴۸۹۶۳۴۵

۴۴۸۹۶۳۷۶

۴۴۸۹۶۳۸۹

‌اورژانس استان تهران به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان است.