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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

کمبود پرستار زحمات پرستاران استان مرکزی را مضاعف کرده است

اراک - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پرستار در بیمارستانها و مراکز درمانی استان مرکزی کم است از این رو فشار مضاعفی بر پرستاران استان وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر مجید رمضانی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت مقام ماما و پرستار در اراک افزود: درحال حاضر نسبت خدمات پرستاران به تختهای بیمارستانی ‪ ۰/۷‬درصد است در حالیکه شاخص استاندارد آن ‪ ۱/۷‬تا ‪ ۱/۸‬درصد است.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه، بیمارستان ولیعصر اراک به عنوان مرکز مادرتخصصی درمان استان به رغم ‪ ۲۸۰‬تخت مصوب، اکنون با ‪ ۳۴۰‬تخت بیمارستانی فعالیت دارد که فشار کاری پرسنل به ویژه کادر پرستاری را به دنبال دارد.

دکتر رمضانی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان در دولت نهم در راستای بهبود شرایط رفاهی و کیفیت درمانی در کشور گام برداشته، خاطر نشان کرد: پرداخت معوقات یکی از اقداماتی است که انجام شده با این حال فعالیت در این حوزه و توجه به استان مرکزی باید بیشتر شود. 

وی در ادامه از راه اندازی بیمارستان امیرالمومنین اراک و بیمارستان حضرت زینب (ع) خمین در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با همکاری بخش خصوصی بخش قابل توجهی از دانش آموختگان مامایی و پرستایی مشغول به کار می‌شوند.

درا دامه این همایش علاوه بر برنامه‌های فرهنگی و هنری شاد از تعدادی از پرستاران و ماماهای نمونه استان تقدیر شد.

کد مطلب 679466

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