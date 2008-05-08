کمبود پرستار زحمات پرستاران استان مرکزی را مضاعف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر مجید رمضانی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت مقام ماما و پرستار در اراک افزود: درحال حاضر نسبت خدمات پرستاران به تختهای بیمارستانی ‪ ۰/۷‬درصد است در حالیکه شاخص استاندارد آن ‪ ۱/۷‬تا ‪ ۱/۸‬درصد است.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه، بیمارستان ولیعصر اراک به عنوان مرکز مادرتخصصی درمان استان به رغم ‪ ۲۸۰‬تخت مصوب، اکنون با ‪ ۳۴۰‬تخت بیمارستانی فعالیت دارد که فشار کاری پرسنل به ویژه کادر پرستاری را به دنبال دارد.

دکتر رمضانی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان در دولت نهم در راستای بهبود شرایط رفاهی و کیفیت درمانی در کشور گام برداشته، خاطر نشان کرد: پرداخت معوقات یکی از اقداماتی است که انجام شده با این حال فعالیت در این حوزه و توجه به استان مرکزی باید بیشتر شود.

وی در ادامه از راه اندازی بیمارستان امیرالمومنین اراک و بیمارستان حضرت زینب (ع) خمین در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با همکاری بخش خصوصی بخش قابل توجهی از دانش آموختگان مامایی و پرستایی مشغول به کار می‌شوند.

درا دامه این همایش علاوه بر برنامه‌های فرهنگی و هنری شاد از تعدادی از پرستاران و ماماهای نمونه استان تقدیر شد.