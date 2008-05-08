همایش یافته های جدید باستان شناسی شهر قدیم قاین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول هیئت کاوش باستان‌ شناسی شهر قدیم قاین ظهر امروز در این همایش پس از بیان اهمیت و عظمت این شهر در متون تاریخی به چگونگی کاوش اشاره نمود و گفت: طی یک مرحله گمانه زنی در عرصه شهرکنونی قاین این فرضیه قابل طرح است که شهر کهن قاین پیرامون شاهزاده حسین متمرکز بوده و تپه شاهزاده حسین از انهدام بنایی بزرگ و باشکوه حاصل شده است.

رجبعلی لباف خانیکی افزود: یافته‌ های باستان‌ شناسی بر این امر دلالت‌ دارند که آن بنایی عظیم احتمالاً مسجد جامع معروف که مورد اشاره ناصر خسرو بوده، در حالیکه بنای مسجد جامع کنونی در قرن هشتم هجری ساخته شده است.

وی افزود: یکی از مهم ترین نتایج این گمانه زنی ها کشف بقایای سازه های معماری شهری باشکوه در دوران مختلف اسلامی خصوصاً دوره سلجوقی است که در کاوش های سال های آتی ضمن گسترش به نتایج بسیار ارزشمندی خواهد رسید.

به گفته لباف خانیکی علاوه بر نتایج به دست آمده و پاسخ به اهداف پیش بینی شده، این کاوشها به بقایای یک استقرار مهم مربوط به عصر آهن نیز برخورده است که با این نتیجه هسته اولیه شهرنشینی در شهر فعلی قاین به حدود 3500 سال قبل باز می گردد.

در پایان این همایش مدعوین به بازدید از گمانه زنی های اطراف شاهزاده حسین پرداخته و بقایای یک بنای‌ بزرگ و احتمالاً مسجد جامع قاین قدیم بوده را نظاره نمودند.