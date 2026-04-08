اربعین رهبر شهید و اجرای پیمایش مردمی «تا آسمان» در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنهای، با حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان برگزار میشود.
این مراسم چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ با حضور آحاد مردم شهید پرور و ولایی مرکز استان سمنان از ساعت ۲۰ آغاز خواهد شد.
عزاداری اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی به صورت پیمایش اقتدار و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای خواهد بود.
این مراسم از میدان مشاهیر به سمت میدان سعدی و سپس معراج الشهدای مکان همیشگی تجمعات ۴۰ روز اخیر مردم متدین سمنان برگزار خواهد شد.
از عموم مردم شهید پرور سمنان دعوت شده در این مراسم حضور یابند.
