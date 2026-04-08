۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۶

اربعین رهبر شهید و اجرای پیمایش مردمی «تا آسمان» در استان سمنان

سمنان- همزمان با فرا رسیدن اربعین شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، آئین پیمایش عظیم عزاداری و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تا آسمان» در استان سمنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، با حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان برگزار می‌شود.

این مراسم چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ با حضور آحاد مردم شهید پرور و ولایی مرکز استان سمنان از ساعت ۲۰ آغاز خواهد شد.

عزاداری اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی به صورت پیمایش اقتدار و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.

این مراسم از میدان مشاهیر به سمت میدان سعدی و سپس معراج الشهدای مکان همیشگی تجمعات ۴۰ روز اخیر مردم متدین سمنان برگزار خواهد شد.

از عموم مردم شهید پرور سمنان دعوت شده در این مراسم حضور یابند.

