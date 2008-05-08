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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

92 روز مانده تا آغاز بازیها /

مشعل المپیک در بلندترین نقطه جهان روشن شد/ هدیه چینی ها به مردم جهان

مشعل المپیک در بلندترین نقطه جهان روشن شد/ هدیه چینی ها به مردم جهان

مشعل بازیهای المپیک 2008 پکن امروز بر فراز اورست بلند ترین قله جهان در کشور نپال روشن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که 92 روز تا آغاز بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک باقی مانده است، مشعل بازیهای المپیک پکن پس ازعبور ازکشورهای مختلف آسیایی، امروز توسط جمعی ازکوهنوردان چینی بر فراز قله 8844 متری اورست منتقل و در بلند ترین نقطه جهان روشن شد.

کوهنوردان چینی پس از دو روز اقامت در ارتفاعات اورست صبح امروز با مطلوب شدن نسبی هوا کار صعود مشعل به قله اورست را  آغاز کردند.

شی جین پینگ معاون رئیس جمهوری چین صعود مشعل المپیک بر فراز قله اورست را رویدادی بزرگ در تاریخ بازیهای المپیک عنوان کرد و آن را هدیه ای از سوی مردم چین برای مردم سراسر جهان دانست.

بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک 2008 ازهشتم لغایت بیست و چهارم ماه اوت سال 2008 (17 مرداد لغایت 2 شهریورسال جاری) درپکن پایتخت چین برگزارمی شود.

کد مطلب 679510

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