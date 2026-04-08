۶۱ شهید از مازندران در جنگ تحمیلی سوم تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کهنسال پیش از ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان کشور، اظهار کرد: این شهدا با ایمان، صداقت و باور عمیق به آرمانهای انقلاب اسلامی، جان خود را خالصانه در مسیر عزت و آرامش ملت ایران فدا کردند و خون پاک آنان الهامبخش و جریانساز در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه مردم ایران با تکیه بر فطرت خداجوی خود در برابر دشمنان ایستادگی کردهاند، افزود: حضور معنادار و مقتدرانه مردم در صحنههای مختلف، نقش تعیینکنندهای در عبور از شرایط سخت و تحقق وعدههای الهی داشته است.
کهنسال با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ساختارهای منعطف مردمی تصریح کرد: برای حل مسائل و چالشهای موجود، نیازمند تقویت نهادهای مردمی هستیم؛ چرا که این ظرفیتها میتوانند با حضور میدانی و مؤثر، بسیاری از مشکلات را کاهش دهند.
وی ادامه داد: در همین راستا و به دستور استاندار مازندران مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت سیاسی استانداری واگذار شده و برنامهریزیهای لازم برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد شهید مازندران با تأکید بر اهمیت تکریم خانوادههای شهدا خاطرنشان کرد: رسیدگی به این خانوادهها صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه باید با نگاه اعتقادی، همراه با حفظ شأن، عزت و آبروی آنان انجام شود.
وی از اجرای طرح «نهضت دیدار» با خانوادههای شهدا خبر داد و گفت: در قالب این طرح، دیدارهای مستمر با مشارکت کانونهای محلی، بسیج، خادمیاران رضوی و ائمه جمعه در حال انجام است تا ضمن ایجاد همدلی و همافزایی، ارتباط نزدیکتری با این خانوادهها برقرار شود.
کهنسال با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت روان افزود: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دستگاههای مرتبط، تیمی متشکل از حدود ۱۵۰ مشاور در حوزههای روانشناسی و سلامت روان برای ارائه خدمات به خانوادههای ایثارگران تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: در کنار خدمات متعارف بنیاد، شناسایی نظام مسائل خانوادههای شهدا و ایثارگران در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با رویکردی جهادی و خارج از روندهای معمول اداری، مشکلات آنان در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و رفع شود.
مدیرکل بنیاد شهید مازندران با بیان اینکه خانوادههای شهدا سرمایههای اجتماعی ارزشمند کشور هستند، افزود: این سرمایهها به برکت خون شهدا شکل گرفتهاند و باید با تقویت وحدت و همدلی، زمینه ارتقای جایگاه آنان در جامعه فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به تقدیم ۶۱ شهید از استان مازندران در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: این ایثارگریها موجب عزت و اقتدار کشور شده و تداوم این مسیر، نیازمند توجه ویژه به خانوادههای شهدا و حفظ انسجام ملی است.
