۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

تغییر ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار پایتخت

ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران با هدف رفاه حال شهروندان تهرانی تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار با هدف رفاه حال شهروندان تغییر کرد.

بر همین اساس ساعت فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در طول هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۹ است.

این تغییر ساعت با کاهش زمان استراحت کارکنان میادین میوه و تره‌بار و با هدف استفاده بهینه شهروندان از خدمات این مجموعه تا اطلاع ثانوی در نظر گرفته شده است.

بر اساس روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، روزهای جمعه نیز فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار همچنان مانند سابق از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ است.

محمد رضازاده

