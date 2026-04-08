تغییر ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره بار پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعات فعالیت میادین و بازارهای میوه و ترهبار با هدف رفاه حال شهروندان تغییر کرد.
بر همین اساس ساعت فعالیت میادین و بازارهای میوه و ترهبار در طول هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۹ است.
این تغییر ساعت با کاهش زمان استراحت کارکنان میادین میوه و ترهبار و با هدف استفاده بهینه شهروندان از خدمات این مجموعه تا اطلاع ثانوی در نظر گرفته شده است.
بر اساس روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، روزهای جمعه نیز فعالیت میادین و بازارهای میوه و ترهبار همچنان مانند سابق از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ است.
