تائید صلاحیت ۲۳۱۷ داوطلب شورای شهر؛ مازندران آماده انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی طالبی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در گفت‌وگو با خبرنگاران، روند بررسی صلاحیت داوطلبان حوزه شهری را تشریح کرد و با اشاره به پایان بررسی صلاحیت‌ها گفت: تا کنون بررسی صلاحیت‌های حوزه شهری استان تقریباً به پایان رسیده است. اطلاعات ما نشان می‌دهد دو هزار و ۳۱۷ نفر برای ۳۵۱ کرسی در ۶۵ شهر استان ثبت‌نام کرده‌اند و داوطلبان برای این کرسی‌ها در حال رقابت هستند.

طالبی افزود: مرحله بدوی بررسی صلاحیت‌ها داوطلبان انتخابات شوراها انجام شده و در برخی حوزه‌ها داوطلبان تأیید شده و برخی رد صلاحیت شده‌اند.

وی به ثبت نام بیش از ۱۷ هزار نفر اشاره کرد و گفت: داوطلبان رد صلاحیت‌شده از ۱۷ تا ۲۰ فروردین مهلت اعتراض دارند. پس از این مهلت، دوباره بررسی‌ها انجام خواهد شد.

وی با اشاره به رعایت قوانین و اصول اخلاقی گفت: تمام مراحل با رعایت قانون و معیارهای اخلاقی انجام شده و اطلاعات ما بر اساس استعلام مراجع ذی‌ربط تنظیم شده است.

دبیر هیئت عالی نظارت استان با بیان اینکه هر روستا یک حوزه و شعبه اختصاصی برای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و انتخابات شهری دارد، تصریح کرد: «با توجه به کمتر از یک ماه زمان تا انتخابات، برنامه‌ریزی‌ها هم به صورت دستی و هم به صورت الکترونیک در حال انجام است و بر اساس هماهنگی با تهران، انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

وی در پایان تاریخ برگزاری انتخابات شهری استان را ۱۱ اردیبهشت اعلام و تأکید کرد: استان مازندران آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد.