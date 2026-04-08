به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های قرآنی به مناسبت چهلمین روز شهادت امام القائد شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای و دیگر شهدای جنگ رمضان، از سوی حرم مطهر بانوی کرامت در خیابان ها و میادین اصلی شهر قم برگزار می‌شود.



بر اساس این گزارش، کرسی تلاوت فاطمی در خیابان شهید صدوقی، زیر پل فردوسی با اجرای حسن اسداللهی، قرائت مجلسی استاد تقی‌پور، قرائت قاری نوجوان، معراج صفی‌خانی و اجرای تواشیح توسط گروه بین‌المللی انوارالهدی، چهارشنبه ۱۹ فروردین، ساعت ۲۲ برپا خواهد شد.



همچنین قرائت مجلسی سوره مبارکه فتح در میادین اصلی شهر قم از جمله میدان امام خمینی (ره) با قرائت حجت‌الاسلام‌والمسلمین میثم حمیدی‌نیک، امامزاده موسی مبرقع(ع) با قرائت مهدی فروغی و میدان توحید با قرائت اسحاق عبدالهی، چهارشنبه ۱۹ فروردین، ساعت ۲۲ برگزار می‌شود.