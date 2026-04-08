  استانها
  2. قم
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

ویژه‌برنامه‌های قرآنی چهلم شهادت امام القائد در میادین اصلی قم

قم- همزمان با چهلمین روز شهادت امام القائد و دیگر شهدای جنگ رمضان، ویژه‌برنامه‌های قرآنی از سوی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در میادین اصلی شهر قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های قرآنی به مناسبت چهلمین روز شهادت امام القائد شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای و دیگر شهدای جنگ رمضان، از سوی حرم مطهر بانوی کرامت در خیابان ها و میادین اصلی شهر قم برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، کرسی تلاوت فاطمی در خیابان شهید صدوقی، زیر پل فردوسی با اجرای حسن اسداللهی، قرائت مجلسی استاد تقی‌پور، قرائت قاری نوجوان، معراج صفی‌خانی و اجرای تواشیح توسط گروه بین‌المللی انوارالهدی، چهارشنبه ۱۹ فروردین، ساعت ۲۲ برپا خواهد شد.

همچنین قرائت مجلسی سوره مبارکه فتح در میادین اصلی شهر قم از جمله میدان امام خمینی (ره) با قرائت حجت‌الاسلام‌والمسلمین میثم حمیدی‌نیک، امامزاده موسی مبرقع(ع) با قرائت مهدی فروغی و میدان توحید با قرائت اسحاق عبدالهی، چهارشنبه ۱۹ فروردین، ساعت ۲۲ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6795312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

