امنیت خلیج فارس توسط دولتهای منطقه تامین شود/آمریکا مجرم اصلی وضع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین روز سفر به استان فارس، صبح امروز در اجتماع دهها هزار نفری مردم م‍ومن، خونگرم و انقلابی منطقه لارستان، در ورزشگاه تختی شهر لار و خیابانهای اطراف، حضور نظامیان امریکایی را عامل تشنج و ناامنی در عراق و خلیج فارس خواندند و تأکید کردند: ملت بزرگ ایران با تمسک به اسلام، همچون ید واحد، از منافع، هویت و حیثیت خود دفاع می کند و به برکت همت و استعداد جوانان پرشور، ایران را به جایگاهی شایسته می رساند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار شناخت گذشته را موجب فهم بهتر مسائل امروز و تشخیص صحیح راه فردا دانستند و با اشاره به قیام « اسلامی، ضداستبدادی و ضد استعماری» مردم لارستان به رهبری آیت الله العظمی سیدعبدالحسین لاری در بیش از یک قرن قبل افزودند: مردم لارستان در پرتو رهبری روحانیت آگاه و مجاهد، ثابت کردند می توان با آگاهی، شجاعت و روشن بینی بر بزرگترین و لجوج ترین دشمنان پیروز شد و ملت بزرگ ایران، این درس کارساز را در انقلاب اسلامی به کار گرفت.

ایشان همچنین با تجلیل از خدمات علمای جلیل القدری همچون شهید آیت الله دستغیب وآیت الله ربانی در روند پیروزی نهضت اسلامی افزودند: در آن مقطع، قدرتمندان جهان تصور می کردند ریشه دین و دینداری را در همه عالم از جمله در کشورهای اسلامی قطع کرده اند اما ملت ایران با درس آموزی از قیامها و تحرکات اسلامی گذشته خود، پرچم اسلام و پیروی از قرآن و قوانین محمدی (ص) را برافراشت و در میان ناباوری زورگویان جهانی، «دینداری» را به زندگی بشر بازگرداند.

حضرت آیت الله خامنه ای، با اشاره به تقویت و تعمیق گرایش به دین ومعنویت­ حتی در کشورهای غیراسلامی خاطرنشان کردند: این واقعیت ازجمله نتایج معجزه بزرگی است که ملت ایران با انقلاب اسلامی وارائه الگوی حکومت و نظام دینی به جهانیان، آفریده است.

رهبرانقلاب اسلامی درتبیین ضروریات و عواملِ ادامه حرکت قدرتمندانه ملت ایران، تمسک به اسلام را دارای اهمیتی فوق العاده برشمردند و تأکید کردند: اسلام، دربردارنده آزادی، استقلال، عزتمندی، رفاه عمومی، پیشرفت همه جانبه و همه خیرات و برکات دنیوی و اخروی است و به همین علت تمسک به اسلام، «راه منحصر به فرد تحقق آرمانهای ملت» است.

ایشان «وحدت ملت ایران، همدلی ملتهای مسلمان و همکاری کشورهای اسلامی» را ضرورتی جدی دانستند و با اشاره به تلاش سلطه گران برای ترساندن کشورهای خلیج فارس از جمهوری اسلامی افزودند: ایران اسلامی همانگونه که از ابتدا اعلام کرده از عمق وجود خود به اتحاد اسلامی اعتقاد دارد و امروز نیز همچون گذشته دست دوستی و برادری به سوی همسایگان خود دراز می کند.

ایشان، تأکید جمهوری اسلامی ایران بر وحدت جهان اسلام را نه برمبنای احتیاج و نیاز به همسایگان، بلکه براساس اعتقادات عمیق اسلامی دانستند و افزودند: متأسفانه توطئه های تفرقه­انگیز دشمنان اسلام، در برخی موارد به نتایجی می رسد اما با وجود همه طرحها و تلاشهای اختلاف برانگیز دستگاههای جاسوسی امریکا و صهیونیزم، روابط ایران با کشورهای عرب و غیرعرب منطقه، سالم، خوب و برادرانه است و باید روز به روز تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی «وحدت ملی» را نیز، بسیار مهم خواندند و خاطرنشان کردند: ملت ایران، از اول انقلاب توطئه های تفرقه انگیزی را که به بهانه قومیت، مذهب و یا تفاوت سلایق سیاسی شکل می گرفت خنثی کرده و اکنون نیز با هوشیاری و مراقبت بیشتر، به جهانیان نشان خواهد داد که این ملت بزرگ با وجود تنوعی که در مذاهب، قومیتها و سلایق سیاسی دارد، ملتی یکپارچه است و همچون ید واحد از منافع، هویت و حیثیت خود دفاع می کند و خشن ترین دشمنان را نیز به زانو درمی آورد.

ایشان برادری و همکاری مردم شیعه و سنی در لارستان را نمونه ای تحسین برانگیز از وحدت مسلمانان دانستند و یادآور شدند: نظرها، اجتهادها و سلایق متفاوت نباید « وحدت و تلاش مشترک شیعه و سنی» را برای «اِعلای کلمه توحید، تحقق ارزشهای اسلامی و اجرای قوانین محمدی (ص)» خدشه دار کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، منصرف کردن ملتهای مسلمان از الگوبرداری از جمهوری اسلامی را، هدف اصلی «تهاجم و تهدید سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تبلیغاتی بیگانگان» از جمله نوشته های وقاحت آمیز برخی قلم به مزدهای حقیر در بعضی روزنامه های عربی خواندند و افزودند: ملت ایران، قلب امت اسلامی و مرکز و محور «حرکت عظیم بیداری و پیشرفت اسلامی» است و زورگویان جهانی نیز از توجه روزافزون امت اسلام به این الگوی عملی مضطرب و هراسانند.

رهبرانقلاب اسلامی تنها راه مقابله با توطئه های گوناگون استکبار را وحدت روزافزون وتلاش بی وقفه برای پیشرفت همه جانبه کشور دانستند و افزودند: البته امروز ماهیت حقیقی سیاستهای دشمنان اسلام برای مردم منطقه، کاملاً فاش شده و کذب بودن ادعا های دروغین آنها به اثبات رسیده است.

ایشان حضور آمریکایی ها در خلیج فارس را عامل ناامنی خواندند و تأکید کردند: امنیت خلیج فارس باید به دست دولتهای منطقه تأمین شود و همه بدانند که روزگار تسلط قدرتهای زورگو بر «کشورها، آبراهها و گذرگاههای حساس» به پایان رسیده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، ادعای آمریکایی ها را مبنی برتلاش برای ایجاد امنیت درعراق، دروغی مفتضحانه دانستند و افزودند: همانگونه که برخی امریکایی ها نیز اذعان کرده اند آنها برای نفت عراق، این کشور را اشغال کرده اند و با بی اعتنایی به «جان و مال و ناموس و غرور مردم عراق»، مهمترین عامل و وسیله ایجاد ناامنی در این کشورند.

رهبرانقلاب اسلامی با اشاره به اتهامات دروغ امریکا مبنی بردست داشتن ایران و کشورهای دیگر درناامنی های عراق، خاطر نشان کردند: اصل حضور اشغالگران امریکایی، برای تحریک مردم عراق کافی است بنابراین آمریکایی ها، مجرم اصلی اوضاع عراقند.

ایشان دخالتهای امریکا در مسئله فلسطین و حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی را موجب پیچیده تر شدن مسئله فلسطین دانستند و افزودند: ملت بیدار، آزاده و روشنفکر فلسطین، دولت منتخب خود را برگزیده است و این دولت مشغول کار است اما امریکایی ها با دخالتهای بی مورد و حمایت از صهیونیستها، نمی گذارند اوضاع آرام شود.

رهبر انقلاب اسلامی درجمع بندی این بخش ازسخنان خود تأکید کردند: بدون تردید، مسئله عراق و فلسطین حل خواهد شد و با حل آنها، از حیثیت و هویت استکبار امریکا هم چیزی باقی نخواهد ماند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از این دیدار، به اقدامات خیرین لار در کمک به محرومان، رشد علم آموزی و ساخت مساجد اشاره کردند و افزودند: این همت و سرمایه گذاری به خصوص در بخشهای تولیدی، بهترین حسنه و صدقه است و سیاست نظام هم کمک گرفتن از سرمایه های مالی، فکری و بازوان قوی ملت است.

ایشان با اشاره به پایان سفرشان به استان فارس، ضمن سپاسگزاری و تشکر صمیمانه از مردم این استان خاطرنشان کردند: در این سفر 9 روزه مردم استان سرافراز و پهناور فارس، محبت و صمیمیت را به حد کمال رساندند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند:‌ در جلسه دیروز هیأت وزیران در شیراز، درباره مسائل و مشکلات استان فارس تصمیمات مفید و خوبی اتخاذ شد که امیدواریم مسئولان با توفیق الهی بتوانند خدمات شایسته و کاملی را برای این مردم با محبت انجام دهند.

در ابتدای این دیدار آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی از جانب خود و ساکنان شیعه و سنی منطقه، به حضرت آیت الله خامنه ای خیر مقدم گفت.



حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین امروز با حضور در گلزار شهدای شهر لار، ضمن قرائت فاتحه، از مقام شامخ شهدا تجلیل و برای آنان علو درجات مسئلت کردند.