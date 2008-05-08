اجرای طرح تعویض خودروهای فرسوده به استانها واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ابراهیم مبینی ظهر امروز در نخستین همایش کشوری مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در مشهد رشد صنایع بزرگ و آلودگی هوا را از معضلات شهری امروز خواند و گفت: تولید میلیون ها اتومبیل سبک و سنگین موجب افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا شده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته مسئولان تبصره 13، 250 هزار خودرو فرسوده را جمع آوری کرده اند که نسبت به حجم عملیات باید افزایش یابد.

مبینی بر لزوم تفویض اختیار به مسوولین استانی برای حل بخشی از مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: معاونت عمرانی استانداریها که مسئولیت اجرای تبصره 13 را بر عهده دارند دارای بیشترین ارباب رجوع در این زمینه هستند اما به دلیل محدودیت نمی توانند به طور کامل به آنها پاسخگویی کنند.

در این همایش سرهنگ محمدرضا غلامی رئیس مرکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی وجود 10 میلیون و 300 هزار خودرو و شش میلیون موتور سیکلت شماره گذاری شده در ایران اشاره کرد و گفت: 10 درصد از خودروهای موجود در کشور خودروهای سنگین و نیمه سنگین هستند.

وی با اشاره به اهتمام جدی دولت نهم در زمینه نوسازی خودروهای فرسوده افزود: از سال 85 تا کنون تعداد مراکز اسقاط خودرو به 83 مرکز افزایش یافت و 330 هزار خودرو اسقاط شد.

غلامی علت 25 درصد از تصادفات را مربوط به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل دانست.

وی تهران بزرگ، اصفهان، خراسان رضوی را به ترتیب در رتبه های اول تا سوم اسقاط خودور در کشور اعلام کرد و گفت: به ترتیب 52 هزار، 30 هزار و 28 هزار خودرو در مراکز موجود در این استانها اسقاط شده است.

رئیس مرکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ابراز امیدواری کرد مراکز اسقاط خودرو به سمت مکانیزه شدن پیش روند که هم موجب سرعت کار و هم کاهش نیاز به نیروی انسانی شود.