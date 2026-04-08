۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

آرامش بازار در استان سمنان مرهون تلاش شبانه‌روزی فعالان اقتصادی

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به حاکمیت آرامش قابل قبول در بازار استان گفت: این ثبات مرهون همراهی مردم، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، شهرداری‌ها، بسیج اصناف و فعالان بازار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام‌شده در حوزه اقتصادی استان اظهار داشت: با اقدامات انجام‌شده در زمینه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و سوخت، استان سمنان در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد و این آمادگی وجود دارد که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، پشتیبانی از چند استان دیگر نیز به‌صورت مستمر انجام شود.

وی با بیان اینکه این دستاورد حاصل هم‌افزایی مجموعه مدیریتی استان است، افزود: تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر، بسیج اصناف و فعالان بازار موجب شد تا آرامش قابل قبولی در بازار حاکم شود و نیازهای مردم به‌خوبی تأمین گردد.

استاندار سمنان همچنین از برگزاری جلسات متعدد پس از شرایط اخیر کشور خبر داد و گفت: تمامی سناریوهای لازم برای مدیریت شرایط مختلف پیش‌بینی شده و در حوزه زیرساختی از جمله حمل‌ونقل و انرژی، مسیرهای جایگزین و برنامه‌های پشتیبان در نظر گرفته شده است.

کولیوند با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط حساس تأکید کرد: حضور و همراهی مردم، بزرگ‌ترین پشتوانه نظام است و تا زمانی که این وحدت و انسجام حفظ شود، هیچ تهدیدی نمی‌تواند کشور را دچار مشکل کند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به فضای شایعه‌سازی در شبکه‌های مجازی تصریح کرد: مردم اخبار را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند و اجازه ندهند شایعات، آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

