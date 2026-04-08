به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر، بر ضرورت تقویت زیرساختها و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم تعاونیها در توسعه اقتصادی استان، اظهار داشت: تقویت شرکتهای تعاونی و همچنین پیگیری سرمایهگذاریهای کلان باید بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به دلیل فاصله از مرکز کشور نیازمند توجه بیشتر در جذب سرمایهگذار است، افزود: مهمترین مشوق برای سرمایهگذاران، تسریع در پاسخگویی و تسهیل فرآیندهاست، نه صرفاً ارائه امتیازات مادی.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایهگذاران خارجی، گفت: جذب سرمایهگذار دشوار است و باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاران پس از ورود به استان، ماندگار شوند.
هاشمی به ظرفیتهای ایجاد نیروگاههای خورشیدی در بخشهای مختلف اشاره کرد و ادامه داد: پشتبام منازل، ادارات و بهویژه مدارس فرصت مناسبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی است که علاوه بر تأمین برق، میتواند منبع درآمدی نیز باشد.
وی با اشاره به عملکرد مناسب در اجرای نیروگاههای خورشیدی خانگی، افزود: این طرحها بهویژه برای اقشار کمدرآمد و بازنشستگان میتواند بهعنوان یک منبع درآمد پایدار مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر الزام دستگاههای اجرایی برای ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: باید زمانبندی مشخصی برای تجهیز ادارات به پنلهای خورشیدی تعیین شود و در صورت عدم اقدام، برخورد لازم صورت گیرد.
هاشمی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت نهادهایی همچون بنیاد برکت، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام، افزود: این نهادها میتوانند نقش مؤثری در تأمین مالی و اجرای پروژههای انرژی تجدیدپذیر ایفا کنند.
وی همچنین بر مدیریت واگذاری زمین به سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: در صورت عدم اجرای پروژهها در زمان مقرر، باید با اخطار و پیگیری، از معطل ماندن ظرفیتها جلوگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر تداوم برگزاری منظم جلسات این ستاد، خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر فرصتی مهم برای تأمین پایدار انرژی و ایجاد اشتغال در استان است که باید با جدیت دنبال شود.
