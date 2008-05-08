کمبود نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رهبر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان ظهرپنجشنبه در همایش روز پرستار وماما دررشت ، افزود: هم اکنون دو هزار و370 نفر نیروهای پرستارو ماما دراین دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار داشت: 160 پرستار،950ماما،334کمک پرستار،112کاردان اتاق عمل و 96تکنسین بیهوشی دردانشگاه علوم پزشکی گیلان فعالیت می کنند.

وی با اعلام اینکه تعداد 750 نیروی پرستارو ماما باید به سیستم اضافه شود، افزود: در سال 82 تعداد نیروهای استخدامی 18 نفر، درسال 83 معادل 20نفر، درسال 84 با اندکی ارتقا 95نفر، در سال 85 با جهش قابل توجه 204نفر و درسال گذشته 207نفر بوده است.

دکتررهبراضافه کرد: سال گذشته بالغ بر 10هزار ساعت آموزشی در مرکز برای پرستاران انجام و 30 پژوهش در سطح مامایی و پرستاری تهیه شده است.

وی گفت: در سال گذشته کلاس های آموزشی CPR نیز در سطح تمامی مراکزدرمان استان نیز انجام گرفته است.

رهبرهمچنین با اعلام اینکه تعداد 413تخت به مجموعه تخت های بیمارستانی اضافه شده است، افزود: افتتاح بیمارستان فوق تخصصی ولایت و بیمارستان ماسال ازجمله اقدامات مهم این در دانشگاه در سال 86 است.

