به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، جواد رفیع‌نژاد رئیس دانشکده بهداشت، به مناسبت روز جهانی بهداشت در نامه‌ای خطاب به همتایان و مسئولان دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و سلامت در سطح بین‌المللی، حملات اخیر به مراکز آموزشی و بهداشتی کشور را محکوم کرد.

متن نامه

رؤسای محترم دانشکده‌های بهداشت در سراسر جهان،

با سلام و احترام صمیمانه به شما و جامعه دانشگاهی‌تان. اینجانب به عنوان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، و به عنوان همکاری که عمیقاً برای مأموریت مشترک‌مان در حفاظت و ارتقای سلامت جهانی ارزش قائل است، این نامه را خدمت شما می‌نویسم.

هفتم آوریل، روز جهانی بهداشت، فرصتی ارزشمند برای تأمل در نقش اساسی سلامت در پایداری و پیشرفت جوامع است. سلامت نه‌تنها یک حق بنیادین انسانی، بلکه زیربنای توسعه، رفاه اجتماعی و امنیت انسانی است.

امسال، روز جهانی بهداشت را در شرایطی دشوار گرامی می‌داریم. علاوه بر تحریم‌های گسترده، کشور ما ناخواسته درگیر جنگی تحمیلی شده است که طی آن زیرساخت‌های حیاتی سلامت به‌ شدت آسیب دیده‌اند. در روزهای اخیر، چندین بیمارستان، مراکز درمانی، تأسیسات اورژانسی، مراکز تولید دارو و همچنین انستیتو تاریخی پاستور ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند. متأسفانه، تعدادی از کارکنان فداکار حوزه سلامت که در خط مقدم خدمت‌رسانی بودند، جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند.

این رویدادها نه‌ تنها یک فاجعه ملی، بلکه نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹)، پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) و قطعنامه ۲۲۸۶ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۶) محسوب می‌شوند که همگی به‌صراحت حمله به مراکز درمانی، کارکنان سلامت و زیرساخت‌های بهداشت عمومی را ممنوع کرده‌اند.

با وجود این حمایت‌های قانونی، نهادهایی که برای حفاظت از سلامت عمومی تلاش می‌کنند هدف قرار گرفته‌اند—امری که هم تاب‌آوری ملی و هم امنیت سلامت جهانی را تضعیف می‌کند. در چنین شرایط حساسی، نقش نظام‌های سلامت، متخصصان و نهادهای علمی بیش از هر زمان دیگری در حفاظت از جوامع و تقویت تاب‌آوری اجتماعی اهمیت می‌یابد.

در این مقطع حساس، از شما—رهبران آموزش و پژوهش در حوزه بهداشت عمومی در سراسر جهان—با احترام درخواست می‌کنم در همبستگی با ما بایستید.

حمایت شما می‌تواند به اشکال مؤثر گوناگونی نمود یابد:

۱. تأکید علنی بر لزوم حفاظت از نظام‌های سلامت در زمان درگیری‌ها.

۲. محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های درمانی و بهداشت عمومی.

۳. حمایت از همکاری‌های علمی، فنی و بشردوستانه.

۴. تعامل با شرکای بین‌المللی برای پاسداری از هنجارهای سلامت جهانی.

دانشکده‌های بهداشت عمومی، پاسداران رفاه جمعی بشریت هستند. ارزش‌های مشترک ما—علم، همدلی، خدمت و عدالت—ما را فراتر از مرزها به یکدیگر پیوند می‌دهد. در زمان بحران، این ارزش‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کنند.

همچنین این فرصت را مغتنم می‌شمارم تا به تمامی تلاشگران عرصه سلامت—اعضای هیئت علمی گرامی، پژوهشگران و دانشجویان عزیز—صمیمانه تبریک عرض کنم؛ کسانی که تلاش‌های علمی و عملی خستگی‌ناپذیرشان، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده‌ای سالم‌تر است.

ما بر این باوریم که با اتکا به دانش، همبستگی و تلاش جمعی، می‌توانیم عدالت در سلامت را ارتقا داده و کیفیت زندگی همگان را بهبود بخشیم. با همبستگی جهانی، وحدت حرفه‌ای و شفافیت اخلاقی، می‌توانیم آنچه آسیب دیده را بازسازی کرده و اطمینان حاصل کنیم که نظام‌های سلامت همچنان در خدمت نیازمندان باقی بمانند.

از توجه شما، تعهدتان به سلامت جهانی و آمادگی‌تان برای همراهی با همکارانی که با چالش‌های فوق‌العاده‌ای روبه‌رو هستند، صمیمانه سپاسگزارم. با هم می‌توانیم این اصل را بار دیگر تأکید کنیم که خدمات سلامت هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند.