ادامه حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر/27 عراقی کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامهای امنیتی عراق روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند: در درگیری های امروز میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان در شهرک صدر دست کم هفت نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

این مقامها خاطرنشان کردند که در حال حاضر تعیین آمار دقیق ممکن نیست.

مقامهای ارتش آمریکا نیز در حال حاضر درباره شمار کشته ها اظهارنظر نکردند.به گفته مقامهای عراقی، 20 نفر ازجمله زنان و کودکان در این درگیری ها زخمی شده اند.

حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر و درگیری ها از اواخر ماه مارس تا کنون دست کم یکهزار کشته برجا گذاشته است.