  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۲۷

تحولات عراق/

ادامه حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر/27 عراقی کشته و زخمی شدند

ادامه حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر/27 عراقی کشته و زخمی شدند

رسانه ها از ادامه حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر بغداد که بیش از دو و نیم میلیون نفر جمعیت دارد، خبر دادند که دست کم هفت کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامهای امنیتی عراق روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند: در درگیری های امروز میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان در شهرک صدر دست کم هفت نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

این مقامها خاطرنشان کردند که در حال حاضر تعیین آمار دقیق ممکن نیست.

مقامهای ارتش آمریکا نیز در حال حاضر درباره شمار کشته ها اظهارنظر نکردند.به گفته مقامهای عراقی، 20 نفر ازجمله زنان و کودکان در این درگیری ها زخمی شده اند.

حملات ارتش آمریکا به شهرک صدر و درگیری ها از اواخر ماه مارس تا کنون دست کم یکهزار کشته برجا گذاشته است.

کد مطلب 679611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها