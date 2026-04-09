بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز پنج‌شنبه تا روز شنبه پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه و نسبتاً شدید پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر امروز در مناطقی از جنوب شرق استان، وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در صورت عدم تغییر در مدل‌های دریافتی، روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی جو استان تحت‌تأثیر فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد شدید، برای اغلب نقاط استان با شدت و ضعف سبب بارش پراکنده و رگباری باران گاهی رعدوبرق می‌گردد که در صورت تثبیت به‌زودی هشدار هواشناسی مربوطه صادر می‌شود.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند افزایشی را خواهند داشت.