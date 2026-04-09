برگزاری موکب فدراسیون بسکتبال به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، موکب فدراسیون بسکتبال به مناسبت اربعین امام شهید در چهارراه ولیعصر(عج) تهران برای چهار روز برپا شده است. در روز سوم این موکب، ملیپوشان اعزامی تیم بسکتبال سهنفره ایران به بازیهای ساحلی سانیا چین، با حضور خود جلوهای از غیرت و میهندوستی را به نمایش گذاشتند.
محمد غفاری، محمد مهدی رحیمی و نصرت یازرلو، سه بازیکنی که قرار است در رقابتهای ساحلی آسیا (۲۰۲۶) به میدان بروند، با حضور در این موکب ضمن حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت در «جنگ رمضان»، حملات وحشیانه و جنایتکارانه دشمن صهیونی-آمریکایی را به شدت محکوم کردند.
مهدی رحیمی در حاشیه این مراسم گفت: «ما با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در چین حاضر خواهیم شد و خود را سرباز وطن میدانیم. هدف ما افتخارآفرینی و شادی دل مردم مقاوم ایران است.»
محمد غفاری نیز با اشاره به جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار داشت: «حمله وحشیانه به مدرسه میناب و دیگر جنایات جنگی، هرگزاز یاد ایرانیان فراموش نخواهد شد. ما به نمایندگی از ورزش ایران، با جنگندگی در زمین مسابقه پاسخی محکم به این ظلمها خواهیم داد.»
نصرت یازرلو، دیگر ملیپوش تیم بسکتبال سهنفره نیز تأکید کرد: «این حملات نه تنها خللی در اراده ما ایجاد نکرده، بلکه انگیزه ما را برای برافراشتن پرچم ایران عزیزمان چند برابر کرده است. مردم ما در سختترین روزها هم پای کشورشان ایستادهاند.»
پیتر گریگوریان دیگر بازیکن اعزامی به این رقابتها در روز دوم موکب حضور پیدا کرده بود. تیم ملی بسکتبال سهنفره ایران برای حضور در بازیهای ساحلی سانیا ۲۰۲۶ صبح امروز راهی چین شد.
