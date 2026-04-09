به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از آزادراه خرمآباد - پل زال، اظهار داشت: دشمن آمریکایی صهیونی از روی استیصال و ناتوانی اقدام به بمباران و خسارت به زیرساختهای کشور کرد.
دشمن نمیتواند اراده مردم را بمباران کند
وی گفت: زیرساختها یک اثر طبیعی نیستند، زیرساختها جزئی از سازههای انسانساز و ماحصل توانایی و دانش مردم هستند پس دشمن بداند که اراده مردم، دانش مردم و توانایی مردم قابل بمباران نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: دشمن نمیتواند اراده مردم را بمباران کند و لذا این زیرساختها علیرغم اینکه خسارتدیدهاند، مهندسین ما بهتر از این کارها را انجام دهند کمااینکه هماکنون نیز در بسیاری از پروژهها، مهندسین ما کارشان را آغاز کرده و عملیات اجرایی آنها را فعال کردهاند.
بازوند، تصریح کرد: نمونه بارز این اقدامات، آزادراه خرمآباد - پل زال بود و علیرغم اینکه چندین بار بمباران شد، بلافاصله با عنایتی که استاندار، مدیران حوزه وزارت راه و شهرسازی و شرکت احداث داشتند، بلافاصله این مسیرها مرمت و بازگشایی شدند.
وی گفت: خوشبختانه چندساعته دیگر این مسیر بازگشایی شده و مشکل تردد برطرف میشود.
تونل «پونه» ۵ بار توسط دشمن بمباران شده است
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید صورتگرفته از آزادراه خرمآباد - بروجرد - اراک نیز اظهار داشت: خوشبختانه امروز این مسیر هم بازگشایی شد، این مسیر هم در قسمت پول تونل «پونه» شاید پنج بار بمباران شده بود که پیشنهاد میکنیم به نام تونل مقاومت، نامگذاری شود.
بازوند با اشاره به حملات دشمن به زیرساختهای حملونقل سایر استانها نیز، گفت: در آزادراه تبریز به زنجان نیز دو پل بزرگ هدف قرار گرفت که بلافاصله واریانتهای آن انجام شد و نقشههای آنها نیز تحویل داده شد که بتوانند سریع پل را هم احداث کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات صورتگرفته به فرودگاههای کشور، افزود: فرودگاه خرمآباد هم در این حملات خسارتدیده، فرودگاه علاوه بر اینکه یک زیرساخت ناوبری هوایی است، سیستمهای راداری آنها نیز خسارت پیدا کرده و از بین رفته که انشا الله پس از برآورد خسارات بهصورت ویژه شرکت فرودگاهها نسبت به تعمیرات آنها اقدام میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این پروژه در اختیار سرمایهگذار است، تصریح کرد: الزام و امکان استقرار امکانات برای تعمیر آزادراهها و سایر زیرساختها در چنین شرایطی میتواند یکی از موارد قابلپیگیری در این زمینه و شرایط مشابه مانند جنگ و حوادث طبیعی باشد.
بازوند، ضمن تقدیر از پیگیریهای مدیریت ارشد استان در این زمینه، از تلاشها و خدمات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان برای مرمت و بازگشایی آزادراههای استان قدردانی کرد.
