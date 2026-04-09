نماینده سازمان ملل: فاجعه مدرسه میناب در تاریخ ثبت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، ژان آرنو فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه با حضور در ستاد مرکزی مدیریت شرایط اضطراری هلال‌احمر با قدردانی از خدمات امدادگران هلال‌احمر برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان از جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، تاکید کرد: عملکرد همکاران شما نشانه بارز فداکاری است که در شرایط بسیار خطرناکی در ۵ هفته گذشته اجرایی شد.

وی ادامه داد: شخصا تقریبا حدود ۴۰ سال است که در ماموریت‌های حفاظت صلح حضور مستقیم و شخصی داشته‌ام و این شرایط بسیار وخیمی‌که غیرنظامیان از آن رنج می‌برند یکی از چهره‌های چنین وقایع و جنگ‌هایی است.

وی با تاکید بر اینکه کاملا حق با شماست؛ شما کار بسیار درستی انجام دادید که به من و به طور کلان به دنیا نشان می‌دهید که چه میزان بزرگی تخریب این جنگ بوده و در جنبه‌های بسیار گوناگون و از جنبه‌های بسیار زیاد؛ این جنگ شوک و بهت ایجاد کرده است.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه اذعان کرد: آنچه قدر مسلم از این جنگ در تاریخ دنیا مستند و ثبت خواهد شد؛ قتل عامی است که در مدرسه میناب اتفاق افتاد. قطعا شما هم احساس و مشاهده کرده‌اید که جامعه بین الملل در مقابل این فاجعه بی تفاوت نبود و قطعا مطلع هستید که آرا عمومی در کشورهای مختلف و در نظرسنجی‌های مختلفی که انجام شده، این جنگ را رد و محکوم می‌کنند و به طور قطع این جنگ و تبعات آن را بسیار وخیم می‌دانند.

آرنو افزود: به دلیل جنایات و مشکلاتی که زنان و کودکان از وقوع آن در این جنگ، رنج می‌برند، همکاران ما در اینجا و در سازمان ملل تلاش و کمک زیادی می‌کنند که هرچه زودتر این جنگ خاتمه پیدا کند.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه در ادامه خاطرنشان کرد: من درخواست و خواهشم از هلال‌احمر ایران این است و شما را تشویق می‌کنم که این عملیات و خدمات‌رسانی را ادامه دهید چون گوش جهانیان شما را می‌شنود. در واقع با اینکه موضوع ماموریت من و همکارانم به طور خاص این است که به یک راه حل جامع و قاطع برای پایان جنگ برسیم، اما خرسندم که اینجا حضور دارم تا صحنه‌هایی از خسارات این جنگ را ببینم.

وی در پایان تاکید کرد: مراتب سلام، تقدیر و تشکر ما را به همکارانی که مشغول کمک به مردم و به جامعه ایران هستند، ابلاغ بفرمایید.