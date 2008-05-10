سنمدریان با یکی از آثار شکسپیر به صحنه باز می گردد

حمید سمندریان که به برای شرکت در مراسم روز جهانی تئاتر به کردستان سفر کرده بود، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: اگر شرایط لازم برای اجرای نمایش در سال جاری فراهم باشد یکی از آثار شکسپیر را به روی صحنه خواهد برد.

وی ادامه داد: مقدمات اولیه این کار در حال آماده شدن است و مذاکرات اولیه با مسئولین اداره کل هنرهای نمایشی کشور نیز در جریان است که اگر روند مذاکرات مثبت باشد در نیمه اول سال جاری یکی از آثار شکسپیر را به روی صحنه خواهم برد.

سمندریان در ادامه با اشاره به اجرای این نمایش عنوان کرد: این نمایش را با رویکردی جدید و با شیوه های نو اجرا خواهم کرد.

وی با اشاره به بازگشت به صحنه تئاتر پس از گذشت چندین سال با نمایش ملاقات با بانوی سالخورده در سال گذشته خاطرنشان کرد: ملاقات با بانوی سالخورده را سه بار اجرا کرده بودم که سال گذشته نیز با توجه به دعوت جمعی از دوستان از جمله جناب آقای حسین پارسایی این نمایش را به روی صحنه بردم که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب مردم نیز مواجه شد.

استاد و پیشکسوت عرصه تئاتر کشور با اشاره به مهمترین مشکلات تئاتر در استانهای مختلف کشور، افزود: تمامی استانهای ما به ویژه حتی خود تهران نیز با مشکلات عدیده ای از جمله نبود فضا و سالن کافی و مناسب، نبود امکانات و ... مواجه هستند که لازم است مسئولان برای رفع این کاستی ها تلاش بیشتری داشته باشند.

سمندریان بیان داشت: تئاتر در حال حاضر در کشور ما زندگی خود را لنگ لنگان ادامه می دهد و باید به هر شکلی برای رفع این نواقص که در آینده تاثیر منفی بر روی عرصه نمایش کشور بر جای خواهد گذاشت تلاش کرد.

وی گفت: ما در حال جوانان با استعداد فراوانی را در نقاط مختلف کشور داریم که در این عرصه فعالیت می کنند ولی باید توجه داشت که تنها علاقه و استعداد شرط انجام کار نیست بلکه باید سالنهای خوب، متنهای مناسب و در مجموع شرایط هماهنگ و خوبی فراهم شود تا شاهد حضور مردم و علاقمندان در سالن های نمایش باشیم.