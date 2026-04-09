۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

خرم‌آباد- مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، با خانواده شهیدان والامقام «امیر سهرابی» و «مرتضی بهرامی» دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مفید، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، با حضور در منزل خانواده شهیدان والامقام «امیر سهرابی» و «مرتضی بهرامی»، با این خانواده‌های معظم دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

شهید والامقام «امیر سهرابی» از شهدای جنگ رمضان است که در پی حملات ناجوانمردانه و وحشیانه رژیم منحوس آمریکایی-صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

شهید والامقام «مرتضی بهرامی» نیز از دیگر شهدای مظلوم جنگ رمضان است که در راه دفاع از وطن و انقلاب اسلامی به فیض شهادت رسید.

دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

در این دیدار صمیمانه، حجت‌الاسلام والمسلمین مفید ضمن ابلاغ سلام و عرض تبریک و تسلیت فرمانده کل سپاه به خانواده‌های معظم شهدا، مراتب دلجویی و تقدیر خود را از صبر و استقامت این خانواده‌های گرانقدر ابراز داشت.

دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، بر لزوم تکریم و تجلیل از این عزیزان تأکید کرد.

دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

