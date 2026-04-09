دیدار مسئولان سپاه لرستان با خانواده شهیدان «سهرابی» و «بهرامی» 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مفید، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان، با حضور در منزل خانواده شهیدان والامقام «امیر سهرابی» و «مرتضی بهرامی»، با این خانواده‌های معظم دیدار و گفت‌وگو کرد.

شهید والامقام «امیر سهرابی» از شهدای جنگ رمضان است که در پی حملات ناجوانمردانه و وحشیانه رژیم منحوس آمریکایی-صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید والامقام «مرتضی بهرامی» نیز از دیگر شهدای مظلوم جنگ رمضان است که در راه دفاع از وطن و انقلاب اسلامی به فیض شهادت رسید.

در این دیدار صمیمانه، حجت‌الاسلام والمسلمین مفید ضمن ابلاغ سلام و عرض تبریک و تسلیت فرمانده کل سپاه به خانواده‌های معظم شهدا، مراتب دلجویی و تقدیر خود را از صبر و استقامت این خانواده‌های گرانقدر ابراز داشت.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، بر لزوم تکریم و تجلیل از این عزیزان تأکید کرد.