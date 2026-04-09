به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی پنجشنبه‌شب در مراسم تجدید میثاق با شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهید قاسم عدالت که در حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید اظهار کرد: شجاعت و بصیرت ملت ایران،مانع تسلط ابرقدرت‌ها بر کشور شده است.



وی بر لزوم وحدت ملی و همبستگی مردم تأکید کرد و گفت: ما باید با حفظ انسجام و یکپارچگی خود، به دشمنان نشان دهیم که ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.



رضایی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در هدایت کشور، خاطرنشان کرد: رهبری حکیمانه ایشان در شرایط حساس کنونی، ضامن امنیت و آرامش کشور است.



وی همچنین به تفرقه‌افکنی‌های دشمنان اشاره کرد و از مردم خواست تا با هوشیاری و بصیرت، نقشه‌های شوم آن‌ها را خنثی کنند.



وی با یادآوری دوران دفاع مقدس، گفت: در آن زمان نیز ملت ایران با وحدت و همدلی توانست بر سخت‌ترین چالش‌ها فائق آید و امروز نیز باید همان روحیه را در مواجهه با تهدیدات جهانی حفظ کنیم.

رضایی افزود: شهدای انقلاب اسلامی الگویی برای ما هستند که باید راه آن‌ها را ادامه دهیم و با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و ملی، در برابر هر گونه تهدیدی ایستادگی کنیم.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات بوشهر، ضمن دعوت از مردم برای مشارکت فعال در انتخابات، تأکید کرد: حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی، نماد اقتدار ملی است.