اولمرت رفتنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس این بیانیه،ایهود اولمرت برای تبلیغات انتخاباتی خود پیش از تصدی پست نخست وزیری از "موریس تالانسکی" یک بازرگان آمریکایی رشوه دریافت کرده است.

از سوی دیگر کاخ سفید پنجشنبه شب "فساد مالی اولمرت" را مسئله داخلی دانست و تاکید کرد: این موضوع در برنامه دیدارهای هفته آینده "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا از منطقه تغییری ایجاد نخواهد کرد.

"گوردون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید با بیان این مطلب گفت فساد مالی اولمرت یک موضوع داخلی "اسرائیل" است و هیچ تغییری در برنامه دیدار بوش با وی ایجاد نمی ‌کند.

وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی درحالی فساد مالی اولمرت را تایید کرده که وی ادعا کرده بود در صورت تایید شدن اتهاماتش از سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی استعفا می دهد.

بر همین اساس، با بالا گرفتن تنشهای سیاسی در رژیم صهیونیستی، در روزهای گذشته نیز "ایهود باراک" رئیس حزب کار و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به رادیوی این رژیم گفته بود : "حزب کار امید دارد تا اولین حزب در اسرائیل باشد و باید این مسئله مدنظر قرار داد که در وضعیت کنونی سیاسی ممکن است که ناگهان و غیرمنتظره انتخابات زودهنگام برگزار شود و باید برای آن آماده شد".

وی افزود: در سایه وضعیت کنونی، تحولاتی از این دست ممکن است که روی دهد.

برپایه این گزارش، طبقه سیاسی رژیم اسرائیل درحال آماده شدن برای احتمال استعفای اولمرت یا تعلیق وظایف اولمرت درچارچوب تحقیقات پلیس از وی به خاطر پرونده تازه فساد است.