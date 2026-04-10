به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزش حوزه های علمیه کشور در اطلاعیه‌ای با اعلام تعطیلی دو هفته‌ای دروس حوزه‌های علمیه در لبیک به رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید آورده است:



بسم الله الرحمن الرحیم



با توجه به شرایط خطیر پیش رو، و تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام مدظلهم، و به سبب اولویت ایفای نقش اجتماعی و حضور میدانی طلاب و روحانیون محترم، کلیه دروس حوزه های علمیه در سراسر کشور در دو هفته آتی تعطیل بوده و ماموریت بخش های آموزشی به تبلیغی_ تبیینی تغییر می یابد.



لازم به ذکر است هر گونه تغییر در فرآیند آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد.



در پایان تاکید شده که قاطبه طلاب، اساتید، کادر مدارس و روحانیت محترم در کنار مردم حضور داشته و عهده دار جهاد تبیین در این شرایط حساس باشند.



با آرزوی پیروزی جبهه مقاومت و سربلندی ایران اسلامی به لطف الهی و عنایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.



معاونت آموزش حوزه‌های علمیه